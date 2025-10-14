12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Caminhonete capota e deixa cinco feridos em rodovia da região

Acidente aconteceu na rodovia BR-369 no trecho entre Andirá e Cambará

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/10/2025 às 09h03
Caminhonete capota e deixa cinco feridos em rodovia da região
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um acidente de trânsito registrado na tarde do último domingo (12) deixou cinco pessoas feridas na rodovia BR369 após uma caminhonete capotar. O acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma caminhonete Ford Ranger que transitava no trecho da rodovia que lida Andirá a Cambará quando, na altura do km 28, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo as margens da rodovia.

Com os impactos, cinco pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro de Andirá para receber atendimento médico.

As equipes da PRF e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Motorista e passageiros ficaram feridos. Foto: Divulgação
