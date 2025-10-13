Reconhecimento inédito coloca colégio de Wenceslau Braz em destaque no Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Hasteamento de bandeiras, execução do Hino Nacional e outros hinos, orientações e comunicados: esta foi a rotina que colocou o Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, em destaque entre as 312 escolas cívico-militares de todo o Paraná. O Colégio foi a primeira escola cívico-militar do Estado a receber o Certificado de Selo de Formatura Ideal, um feito inédito para a educação da região.

O Selo é um reconhecimento da organização, dedicação e comportamento dos estudantes durante a formatura – não aquela do final do ano, mas sim do momento antes das aulas iniciarem, onde os alunos passam por uma rotina cívica, que envolve o hasteamento das bandeiras, execução dos Hinos e outras atividades.

Selo foi entregue ao Colégio na última sexta-feira (10). Foto: Divulgação

Em todo o Paraná, este é o primeiro Selo entregue, e marca uma conquista de extrema importância para o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz. “Fomos o primeiro Núcleo Regional a receber o Selo. São 32 Núcleos em todo o Estado, então essa conquista é muito importante e significativa para nós”, contou Cristiane Caporaso, Coordenadora dos Colégios Cívico-Militares do NRE de Wenceslau Braz.

O Selo foi entregue ao Colégio na última sexta-feira (10), em uma cerimônia que ficou marcada para a equipe escolar. “Nós ficamos muito contentes com isso, porque é algo que coloca a nossa escola em evidência, como um modelo para que as outras escolas do Paraná possam se espelhar. Foi algo muito gratificante, pois mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e, mesmo estando em uma cidade do interior, estamos sendo vistos pela Seed”, destacou Rivail Lucas de Oliveira, diretor do CCM Miguel Nassif Maluf.

Em entrevista com a reportagem da Folha, Rivail também destacou que o Selo foi conquistado através de uma união na equipe pedagógica, e agradeceu a todos os companheiros de serviço. “Esta conquista mostra o resultado do trabalho e união da nossa equipe em prol da escola e da melhoria na disciplina dos nossos alunos. Agradeço à toda a minha equipe por ajudar nessa conquista, pois são eles que fazem parte do nosso dia a dia e sempre nos ajudam a melhorar”, enfatizou o diretor.

Além de receber o primeiro do Estado, o NRE de Wenceslau Braz também vai receber o segundo Selo. Cristiane contou à reportagem que, junto da entrega do Selo ao CCM Miguel Nassif Maluf, a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SEED) anunciou que o CCM Newton Sampaio, de São José da Boa Vista, será o segundo colégio do Paraná a receber o Selo, mais uma conquista inédita para a região.