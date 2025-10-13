15°C 20°C
Cinco pessoas ficam feridas após caminhonete capotar em Andirá

Acidente aconteceu na tarde deste domingo (12), após o motorista perder o controle da direção

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/10/2025 às 10h48
Motorista e passageiros ficaram feridos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Um grave acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas em Andirá, no Norte Pioneiro, na tarde deste domingo (12). Segundo apurações, o motorista de uma Ford Ranger perdeu o controle da direção e o veículo capotou na BR-369.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga as cidades de Andirá e Cambará. De acordo com as primeiras informações, o veículo transitava na rodovia quando, ao atingir o Km28, próximo à garapeira, o motorista perdeu o controle da direção.

Com isso, o veículo veio a capotar às margens da rodovia, e o motorista e quatro passageiros ficaram feridos. Três dos envolvidos foram socorridos por outras pessoas que estavam no local, antes da chegada do socorro, enquanto as outras duas receberam atendimento da ambulância da concessionária responsável pelo trecho e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Andirá.

As causas do capotamento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

