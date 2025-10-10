Com títulos nacionais e internacionais, atletas brazenses recebem homenagem especial no Open Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A cidade de Marechal Cândido Rondon será palco, neste sábado (11), do Open Paraná de Karatê Interestilos, que será realizado no Ginásio de Esportes Ney Braga. O evento reunirá atletas de todo o estado e promete momentos de muita competição e celebração do esporte. Entre os participantes, Wenceslau Braz terá destaque, com dois de seus atletas, que serão homenageados pela Federação Paranaense de Karatê.

Os atletas Felipe Gabriel Carriel Costa e Pauline Budel dos Santos receberão reconhecimento pelos excelentes resultados obtidos ao longo de 2025. Sob a liderança do Sensei Jussé Olvieria, ambos conquistaram, neste ano, títulos importantes como Campeões Paranaenses, Campeões Brasileiros e também foram vencedores do Troféu Open das Américas, um dos principais eventos do calendário internacional.

Essas conquistas, junto com inúmeras outras nos últimos anos, refletem o esforço, dedicação e talento dos atletas, que representam não apenas a escola Kanzen Wenceslau Braz, mas também todo o município, que se orgulha de seus representantes.

Acompanhados do Sensei, os atletas saem na tarde desta sexta-feira (10) em direção a Marechal Cândido Rondon. Além de competir, a homenagem aos atletas marcará o encerramento das participações oficiais de Wenceslau Braz em competições de karatê neste ano.

O Open Paraná de Karatê Interestilos é um evento tradicional que reúne atletas de diferentes faixas etárias e categorias, incentivando a prática do esporte e promovendo a integração entre os participantes. Para Felipe e Pauline, a homenagem será uma oportunidade de reconhecimento pelo trabalho árduo e pelas conquistas expressivas de 2025.

“É uma grande honra para nós representar Wenceslau Braz e a Kanzen. Ver nossos atletas sendo homenageados pelo estado é motivo de muito orgulho. Esse reconhecimento reforça o valor do esforço e da dedicação diária nos treinos”, destacou o Sensei.

A participação de Wenceslau Braz no evento reforça a força do município no cenário do karatê paranaense, mostrando que, com disciplina e talento, é possível alcançar resultados expressivos tanto no estado quanto no país.