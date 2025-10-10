GIRO PARANÁ

A tradicional Oktoberfest foi incluída no calendário oficial de 2025 pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu). Foto: Divulgação Oktoberfest Curitiba

Oktoberfest

A tradicional Oktoberfest foi incluída no calendário oficial de 2025 pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) e será realizada em Francisco Beltrão, nos dias 10 a 12 e 17 a 19 de outubro, e em Curitiba, nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro. Inspirada na festa de Munique, a celebração reúne música, dança e gastronomia típica. O evento deve atrair milhares de visitantes, fortalecendo o turismo cultural e econômico do Paraná.

Livros do Futuro

A professora Francine Cruz, da rede estadual do Paraná, é semifinalista do concurso TikTok Livros do Futuro com o romance “Quatro Vezes Primavera”, inspirado em sua história de superação após um AVC. A votação popular, que vai até sábado (11), pode ser feita no site livrosdofuturo.com.br. A obra aborda temas como resiliência, recomeço e autoconhecimento, e concorre na categoria Romance Jovem Adulto.

Regulação da IA

A deputada Luísa Canziani (PSD-PR), presidente da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial da Câmara, destacou que o projeto de regulação da Inteligência Artificial em discussão terá como pilares a segurança jurídica, o letramento digital e a infraestrutura de conexão. As medidas buscam atrair investimentos, garantir conectividade em todo o país e formar mão de obra qualificada. A parlamentar defende políticas públicas que unam educação, tecnologia e inclusão digital.

Guto em Toledo

Em Curitiba, durante o I Congresso dos Municípios do Paraná, o prefeito Mario Costenaro reuniu-se com o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, e o deputado Hussein Bakri, que confirmou a liberação de R$ 10 milhões para a pavimentação da Avenida União. Na ocasião, foi agendada a visita de Guto a Toledo no próximo dia 17, quando serão anunciadas novas obras. Costenaro segue em reuniões técnicas para acompanhar protocolos de pavimentação e recape asfáltico junto à Secid.

Cadastro biométrico

A um ano das eleições de 2026, 267,3 mil eleitores do Paraná ainda precisam realizar o cadastramento biométrico, o equivalente a 3,19% do eleitorado estadual, índice quatro vezes menor que a média nacional (12,83%). Para verificar se já possui biometria registrada, basta acessar o Autoatendimento do TSE ou o aplicativo e-Título. A consulta pode ser feita pelo número do título, CPF ou nome completo.

Lote 4

O Lote 4 das novas concessões rodoviárias prevê a duplicação de 65,2 km da BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina, no Noroeste do Paraná. O edital, publicado pela ANTT, tem leilão marcado para o dia 23 de outubro, na B3, em São Paulo. O projeto inclui viadutos, marginais, passarelas, ciclovias e contornos em municípios como Maringá, Mandaguaçu e Nova Esperança.

Setor de serviços

O setor de serviços segue como o principal motor do mercado de trabalho paranaense, com 58 mil novas vagas formais criadas entre janeiro e agosto de 2025, segundo o Caged. O desempenho representa mais da metade dos empregos gerados no Estado no período. A expansão é impulsionada por áreas como educação, saúde, transporte e administração pública, reforçada por políticas estaduais de qualificação profissional.

IOF

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um tributo federal cobrado sobre transações como empréstimos, financiamentos, câmbio, seguros e investimentos. Criado para regular o mercado financeiro, o imposto também serve como fonte de arrecadação do governo. A alíquota varia conforme o tipo de operação e pode ser ajustada por decreto presidencial, sem necessidade de aprovação do Congresso.

Contrários ao IOF

Deputados paranaenses que votaram pela retirada de pauta da MP do IOF, levando à sua caducidade da proposta: Beto Richa (PSDB), Del. Matheus L. (União), Diego Garcia (Republicanos), Dilceu Sperafico (PP), Felipe Francischini (União), Filipe Barros (PL), Geraldo Mendes (União), Giacobo (PL), Luisa Canziani (PSD), Luiz Nishimori (PSD), Padovani (União), Paulo Litro (PSD), Pedro Lupion (PP), Reinhold Stephanes (PSD), Ricardo Barros (PP), Rodrigo Estacho (PSD), Sargento Fahur (PSD), Sergio Souza (MDB), Tião Medeiros (PP), Toninho Wandscheer (PP), Vermelho (PP).

Lula recua

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (9) mostra que 56% dos brasileiros são contra a reeleição de Lula em 2026, enquanto 42% defendem uma nova candidatura. O índice de rejeição ao presidente caiu para 51%, frente aos 57% registrados em maio, indicando leve melhora na percepção do eleitorado.

Novo nome

O levantamento aponta que 76% dos brasileiros preferem que Jair Bolsonaro apoie outro candidato nas próximas eleições, contra 18% que desejam sua volta à disputa. A rejeição ao ex-presidente é de 63%, um dos maiores índices entre as lideranças nacionais avaliadas pela pesquisa Genial/Quaest.