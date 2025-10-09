12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Guarda Civil realiza sonho de estudante da rede municipal de Jaguariaíva

Menino foi até a sede da GCM e contou que seu sonho era se vestir de guarda e acabou surpreendido pelos agentes com uma surpresa em sua escola

Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Uma iniciativa da Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariaíva transformou o sonho de uma criança em realidade nesta semana. O menino compareceu à Base da GCM com um pedido especial: ele queria se vestir como um agente da corporação para participar de um concurso de fantasias em sua escola.

O Comandante da Guarda, sensibilizado com o desejo do garoto, organizou uma surpresa. A equipe da GCM compareceu à escola, levando o uniforme oficial e permitindo que o menino vestisse o traje completo durante o concurso. A ação foi acompanhada por professores, alunos e funcionários, que se emocionaram com o momento.

Durante a visita, a GCM explicou algumas funções e responsabilidades da corporação, destacando a importância de proteger a comunidade e atuar com ética e dedicação. O menino, radiante, participou da atividade escolar vestido como um verdadeiro agente municipal, realizando seu sonho e interagindo com colegas e educadores.

A visita também serviu como oportunidade de aproximação entre a GCM e a comunidade escolar, mostrando aos alunos como o trabalho dos agentes vai além da segurança, englobando valores de cidadania, exemplo e serviço à população. A presença dos guardas na escola reforçou o papel educativo da corporação e sua atuação comunitária.

O evento foi registrado com fotos e vídeos, compartilhados posteriormente nas redes sociais da Guarda Civil Municipal, destacando a interação positiva entre crianças, professores e agentes. A iniciativa demonstrou como ações de aproximação podem gerar impacto social e inspirar jovens, incentivando respeito às normas, ética e valorização do trabalho da GCM.

A ação da Guarda Civil Municipal de Jaguariaíva reforça a importância de programas de aproximação com a comunidade, promovendo experiências educativas e afetivas que fortalecem o vínculo entre cidadãos e a corporação, além de incentivar a participação de crianças em atividades de cidadania e respeito à autoridade municipal.

Foto: Divulgação.
