12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Idoso é transferido de helicóptero para Londrina após sofrer um AVC em Wenceslau Braz

Paciente recebeu os primeiros cuidados no Hospital de Caridade São Sebastião e foi transferido devido à gravidade do quadro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/10/2025 às 13h27
Idoso é transferido de helicóptero para Londrina após sofrer um AVC em Wenceslau Braz
Idoso foi transferido de helicóptero. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um idoso de 89 anos, morador de Wenceslau Braz, precisou ser transferido às pressas após passar mal e ser diagnosticado com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Um helicóptero da saúde o levou para a cidade de Londrina nesta quinta-feira (09) para tratamento devido ao seu estado.

Informações iniciais apuradas pela reportagem da Folha apontam que o idoso passou mal na manhã desta quinta-feira. Inicialmente, ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, onde os médicos suspeitaram do AVC.

O estado de saúde do idoso não foi oficialmente divulgado até o momento, mas devido a complicações, ele precisou ser transferido de helicóptero para a cidade de Londrina, onde os médicos darão continuidade aos procedimentos iniciados em Wenceslau Braz.

A reportagem apurou que ele teve de ser colocado em uma manta térmica para manter a estabilidade da temperatura corporal, prevenir e corrigir a queda de temperatura, um procedimento realizado em pacientes com AVC.

Até o fechamento desta reportagem não foram divulgadas maiores informações sobre seu estado de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 horas

Moto furtada é recuperada pela polícia em Wenceslau Braz

Veículo foi localizado durante patrulhamento em uma área rural do município

 Carretas ficaram destruídas, mas os caminhoneiros saíram ilesos. Foto: Davi Martins/Folha Extra
MILAGRE NA RODOVIA Há 1 dia

Motoristas sobrevivem por milagre a acidente que deixou carretas destruídas em Wenceslau Braz

Colisão aconteceu no trecho que liga a PR-092 ao Contorno Sul; os dois caminhoneiros saíram ilesos e as cabines destruídas

 Através do 2º BPM, de Wenceslau Braz, operação será realizada em 11 cidades da região. Foto: Folha Extra
OPERAÇÃO VIRTUDE Há 1 dia

Polícia Militar realiza operação especial em Wenceslau Braz e outras 10 cidades do Norte Pioneiro

Operação Virtude tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos das pessoas idosas, promovendo segurança, proteção e o fortalecimento da rede de apoio social

 Ao centro, Emanuel Cavalar, ao lado do vice-governador Darci Piana (direita) e Norberto Ortigara (esquerda). Foto: Arquivo Pessoal
POLÍTICA POR PAIXÃO Há 6 dias

Com raízes em Wenceslau Braz, Emanuel Cavalar assume papel de destaque na Casa Civil do Paraná

Aos 29 anos, Cavalar tem se consolidado como um jovem promissor na gestão pública e política do Estado; com experiência no Governo, Emanuel deixou Curitiba para ajudar o Norte Pioneiro

 Delegado da Polícia Civil de Wenceslau Braz, Angelo Oliveira Batista Dias. Foto: Divulgação
WENCESLAU BRAZ Há 6 dias

‘Casada’ aos 13, mulher enfrenta abortos e partos prematuros após violência doméstica em Wenceslau Braz

Família foi resgatada pelo Ministério Público do Paraná em situação crítica nesta quinta-feira (02); pai foi preso pelas violências e impedir que os filhos fizessem consultas médicas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados