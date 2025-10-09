Idoso é transferido de helicóptero para Londrina após sofrer um AVC em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um idoso de 89 anos, morador de Wenceslau Braz, precisou ser transferido às pressas após passar mal e ser diagnosticado com suspeita de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Um helicóptero da saúde o levou para a cidade de Londrina nesta quinta-feira (09) para tratamento devido ao seu estado.

Informações iniciais apuradas pela reportagem da Folha apontam que o idoso passou mal na manhã desta quinta-feira. Inicialmente, ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, onde os médicos suspeitaram do AVC.

O estado de saúde do idoso não foi oficialmente divulgado até o momento, mas devido a complicações, ele precisou ser transferido de helicóptero para a cidade de Londrina, onde os médicos darão continuidade aos procedimentos iniciados em Wenceslau Braz.

A reportagem apurou que ele teve de ser colocado em uma manta térmica para manter a estabilidade da temperatura corporal, prevenir e corrigir a queda de temperatura, um procedimento realizado em pacientes com AVC.

Até o fechamento desta reportagem não foram divulgadas maiores informações sobre seu estado de saúde.