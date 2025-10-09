GIRO PARANÁ

A usina hidrelétrica de Itaipu concluiu a primeira fase do projeto piloto de uma ilha solar flutuante no reservatório do Rio Paraná. Foto: Andrés Zárate/Itaipu Binacional

Ilha solar

A usina hidrelétrica de Itaipu concluiu a primeira fase do projeto piloto de uma ilha solar flutuante no reservatório do Rio Paraná. A estrutura ocupa 7,6 mil m² e reúne 1.568 painéis fotovoltaicos que gerarão energia limpa para consumo interno da usina. A previsão é que a operação comece em novembro, com capacidade de 1 MWp, suficiente para abastecer cerca de 650 residências.

Etanol farmacêutico

O Paraná recebeu 360 ampolas de etanol farmacêutico na nova remessa do Ministério da Saúde. O antídoto é utilizado no tratamento de intoxicações por metanol e integra o estoque nacional mantido em parceria com a Ebserh. Ao todo, 1.125 frascos já foram distribuídos em todo o país, enquanto novas 60 mil ampolas estão em processo de aquisição.

Nova sede

O governador Ratinho Júnior anunciou o repasse de R$ 15 milhões para a construção da nova sede da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), no espaço que abrigava anteriormente o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MPPR), e está desocupado desde 2022. O novo prédio será construído em Curitiba, com estrutura em madeira engenheirada, com baixo impacto ambiental.

Complexo eólico

A Vento Sul Energia vai investir na instalação do Complexo Eólico Palmas II, no município de Palmas, Sudoeste do Estado. Com investimento de R$ 3,5 bilhões, o projeto contará com 72 turbinas e potência de 504 MW, suficiente para abastecer 300 mil residências. A construção, que deve durar cerca de dois anos, vai gerar até 5 mil empregos.

Exportador

O Paraná se consolidou como o 5º maior exportador do Brasil, com US$ 17,7 bilhões em vendas externas entre janeiro e setembro e saldo positivo de US$ 2 bilhões na balança comercial. Os produtos paranaenses chegaram a 209 mercados, com destaque para Argentina, Índia, Irã e Singapura.

Multitude Edu

O Senac Paraná lançou o Programa Multitude Edu, iniciativa nacional voltada à promoção da diversidade, equidade e inclusão no ambiente educacional. O evento ocorreu em Curitiba, com transmissão para todas as unidades do estado. O programa reúne boas práticas dos Departamentos Regionais e busca fortalecer o pertencimento institucional. A ação reafirma o compromisso do Senac PR com o acolhimento e o respeito às diferenças.

Espaço de acolhimento

O primeiro Espaço de Acolhimento da Mulher regionalizado do Paraná será implantado em Toledo, no Oeste do Estado. A unidade vai atender 35 municípios e oferecer proteção e atendimento emergencial a mulheres em situação de violência. O projeto, com investimento de R$ 3,5 milhões, integra ação da Semipi e da Adamop e marca um avanço nas políticas públicas de proteção e igualdade de gênero no Estado.

Verão Maior Paraná

O Governo do Estado abriu inscrições para o Chamamento Público nº 01/2025, que selecionará 274 acadêmicos dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação para atuarem no Verão Maior Paraná 2025/2026. As inscrições seguem até 27 de outubro. A capacitação ocorrerá entre 11 e 16 de novembro, em Pontal do Paraná, com hospedagem e alimentação custeadas pela Paraná Esporte.

Investimento

Serão realizadas no Paraná licitações no valor de R$ 64 milhões para obras de pavimentação, recape e drenagem em 13 municípios: Pérola d’ Oeste, Bela Vista da Caroba, Coronel Vivida, Nova Esperança do Sudoeste, Realeza, Verê, Engenheiro Beltrão, Carlópolis, Teixeira Soares, Palmeira, Lapa, Sertanópolis e Loanda. Os projetos totalizam 308 mil m² de obras e integram o programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva urbanização e desenvolvimento a todas as regiões do Estado.

Portos do Paraná

A Portos do Paraná conquistou três prêmios no AAPA Lighthouse Awards, principal premiação do setor portuário mundial, realizada em Quebec, no Canadá. A empresa foi a vencedora na categoria Excelência em Comunicação e Relações Públicas, pelas ações porto-cidade de 2024 e 2025. Também recebeu segundos lugares em Práticas Administrativas e Práticas Ambientais.

Gestão aprovada

O levantamento do instituto Ágili Pesquisas, encomendado pela Jovem Pan Maringá e Maringá News, revela aprovação de 69,30 % à gestão do prefeito de Maringá, Silvio Barros II (PP). A pesquisa foi feita por telefone entre 26 de setembro e 1.º de outubro, com 822 entrevistados de 16 anos ou mais, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos e nível de confiança de 95 %. Segundo o estudo, 20,50 % reprovam a administração, enquanto 10,20 % não souberam ou preferiram não responder.