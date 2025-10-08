12°C 18°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jacarezinho promove ação para incentivar a higiene bucal nas escolas

Atividades incluem escovação supervisionada, aplicação de flúor e orientações sobre cuidados com a saúde bucal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/10/2025 às 16h42
Jacarezinho promove ação para incentivar a higiene bucal nas escolas
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Prefeitura de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, está promovendo uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis de higiene bucal entre as crianças da rede municipal de ensino. A iniciativa é conduzida pelo Departamento de Odontologia e conta com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio dos estagiários do curso de Odontologia.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As atividades incluem escovação supervisionada, aplicação de flúor e orientações sobre cuidados com a saúde bucal. Além de atender os alunos nas escolas, as equipes também realizam ações educativas voltadas a pacientes que aguardam atendimento nas unidades básicas de saúde, ampliando o alcance da campanha.

Durante as visitas, os estudantes aprendem de forma prática e divertida a maneira correta de escovar os dentes, a importância do uso diário do fio dental e o papel da alimentação equilibrada na prevenção de cáries e outras doenças bucais. As atividades são adaptadas à faixa etária das crianças e têm caráter lúdico, tornando o aprendizado mais acessível e estimulante.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto busca fortalecer o trabalho integrado entre as áreas de Saúde e Educação, promovendo a prevenção como principal estratégia para garantir qualidade de vida e bem-estar desde a infância. A parceria com a UENP contribui para aproximar os futuros profissionais da comunidade e oferece aos estudantes universitários a oportunidade de vivenciar a prática da odontologia preventiva em ambiente escolar.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à promoção da saúde bucal, reconhecendo a escola como um espaço fundamental para a formação de hábitos saudáveis. Com o apoio dos professores, profissionais da saúde e dos pais, as atividades reforçam a importância do cuidado contínuo com a higiene bucal e estimulam as crianças a manterem sorrisos mais bonitos e saudáveis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo

Atividades que começam nesta quarta-feira são oferecidas de forma gratuita e seguem até a sexta-feira

 Informações apontam que o explosivo foi colocado no prédio da Cooperativa Cresol. Foto: Divulgação/JNN
RISCO DE EXPLOSÃO Há 6 dias

Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba

Primeiras informações apontam que o explosivo está dentro do prédio da Cooperativa Cresol; atualizações devem ser divulgadas em breve

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

 Prefeitos participaram da palestra, que foi conduzida pelo secretário de Estado, Hudson Leôncio. Foto: Marcos Junior
NORTE PIONEIRO Há 3 semanas

Prefeitos da Amunorpi participam de palestra sobre a segurança da região em Jacarezinho

Sob a condução do secretário estadual Hudson Leôncio, o encontro destacou dados e ações de Segurança Pública no Norte Pioneiro

 Desde abril deste ano, a instituição vem sendo alvo de duras críticas que apontam irregularidades. Foto: Reprodução/Internet
QUESTÃO POLÊMICA Há 3 semanas

Prefeitos pedem mudança na gestão da Santa Casa de Jacarezinho após suspeita de irregularidades

Amunorpi esclareceu que as manifestações não se tratam de um ato isolado, mas sim de ações conjuntas e articuladas entre todos os prefeitos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados