Jacarezinho promove ação para incentivar a higiene bucal nas escolas

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Prefeitura de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, está promovendo uma ação conjunta entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis de higiene bucal entre as crianças da rede municipal de ensino. A iniciativa é conduzida pelo Departamento de Odontologia e conta com o apoio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio dos estagiários do curso de Odontologia.

As atividades incluem escovação supervisionada, aplicação de flúor e orientações sobre cuidados com a saúde bucal. Além de atender os alunos nas escolas, as equipes também realizam ações educativas voltadas a pacientes que aguardam atendimento nas unidades básicas de saúde, ampliando o alcance da campanha.

Durante as visitas, os estudantes aprendem de forma prática e divertida a maneira correta de escovar os dentes, a importância do uso diário do fio dental e o papel da alimentação equilibrada na prevenção de cáries e outras doenças bucais. As atividades são adaptadas à faixa etária das crianças e têm caráter lúdico, tornando o aprendizado mais acessível e estimulante.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o projeto busca fortalecer o trabalho integrado entre as áreas de Saúde e Educação, promovendo a prevenção como principal estratégia para garantir qualidade de vida e bem-estar desde a infância. A parceria com a UENP contribui para aproximar os futuros profissionais da comunidade e oferece aos estudantes universitários a oportunidade de vivenciar a prática da odontologia preventiva em ambiente escolar.

A ação faz parte de um conjunto de políticas públicas voltadas à promoção da saúde bucal, reconhecendo a escola como um espaço fundamental para a formação de hábitos saudáveis. Com o apoio dos professores, profissionais da saúde e dos pais, as atividades reforçam a importância do cuidado contínuo com a higiene bucal e estimulam as crianças a manterem sorrisos mais bonitos e saudáveis.