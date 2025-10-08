10°C 14°C
Jaguariaíva, PR
Polícia Militar realiza operação especial em Wenceslau Braz e outras 10 cidades do Norte Pioneiro

Operação Virtude tem como objetivo conscientizar a população sobre os direitos das pessoas idosas, promovendo segurança, proteção e o fortalecimento da rede de apoio social

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/10/2025 às 11h28 Atualizada em 08/10/2025 às 11h32
Através do 2º BPM, de Wenceslau Braz, operação será realizada em 11 cidades da região. Foto: Folha Extra

A Polícia Militar do Paraná iniciou uma importante operação voltada à conscientização sobre a segurança das pessoas idosas e o combate à violência doméstica e familiar. Através do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Wenceslau Braz, a operação será realizada em 11 municípios do Norte Pioneiro, levando palestras sobre proteção e outras atividades para os moradores.

Na região, a operação, nomeada como Operação Virtude, voltada à conscientização sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, começou na última terça-feira (7), em Ibaiti. Na cidade, a palestra reuniu idosos em uma conversa sobre seus direitos, combate à violência e outros assuntos voltados ao mesmo tema, com o objetivo de promover o diálogo, levar informação e fortalecer a rede de proteção voltada a grupos vulneráveis, especialmente os idosos.

As atividades continuam nesta quarta-feira (8), em Cambará. Por motivos de organização, o 2º BPM informou que o horário e o local onde a palestra será realizada não foram divulgados até o momento, assim como em outras cidades. Segundo a corporação, servidores públicos estão responsáveis por organizar os eventos.

Objetivo é promover o diálogo e levar informação
para os moradores. Foto: 2º BPM

Durante as atividades, equipes da Patrulha Maria da Penha e de Policiamento Comunitário irão abordar os direitos da pessoa idosa, os mecanismos de denúncia e proteção previstos em lei, e a importância da participação da sociedade na prevenção à violência doméstica.

Depois de Cambará, a operação chegará em Wenceslau Braz, na quinta-feira (9). Na cidade, as atividades serão realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado atrás da rodoviária. A palestra começará às 14h00. Na sexta-feira (10), Carlópolis sediará a palestra. O local e horário não foram divulgados.

Saindo de Carlópolis, a operação continuará em São José da Boa Vista. A cidade receberá dois eventos na segunda-feira (13). O primeiro acontecerá às 09h, sendo uma reunião da rede de proteção. No período da tarde, será realizada a palestra, com início às 14h. Ambos os eventos serão realizados no CRAS.

Na terça-feira (14), a operação será realizada em Siqueira Campos. O município receberá a palestra dos oficiais no Centro de Convivência dos Idosos, com início às 14h. Em Ribeirão Claro, a palestra chega na quinta-feira (16). O local e o horário não foram definidos até o momento.

Santana do Itararé receberá a operação na sexta-feira (17), que levará duas palestras de extrema importância para os moradores. A primeira acontecerá às 14h, voltada aos idosos. Já a segunda, será realizada às 16h, voltada para os adolescentes. O local ainda não foi definido.

Na sequência, a operação chegará em Jaboti, no dia 20, Jacarezinho, 21, e Salto do Itararé, no dia 23. Nestas cidades, o local e o horário não foram definidos.

