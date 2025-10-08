Negociação com os Estados Unidos traz esperança para indústrias madeireiras dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Esta segunda-feira (6) foi marcada por uma nova esperança para as indústrias madeireiras dos Campos Gerais que foram afetadas pelo tarifaço anunciado pelo governo dos Estados Unidos. Uma conversa por videoconferência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump, trouxe um pouco de esperança para o setor, tendo em vista que o presidente americano demonstrou interesse em novas negociações com o governo brasileiro.

Desde que foram anunciadas, pouco antes de agosto, as novas taxas de 50% viraram o setor madeireiro dos Campos Gerais de “ponta cabeça”. Logo no anúncio de que a nova tarifa entraria em vigor a partir de agosto, a BrasPine, uma das maiores empregadoras em Jaguariaíva, anunciou férias coletivas para 1,5 mil de seus funcionários.

Seguindo a BrasPine, Sudati e outras empresas do ramo, também da região, anunciaram férias coletivas para seus funcionários, como uma medida urgente para evitar prejuízos devido ao aumento das taxas. Com o passar dos dias, e o vigor da taxação, o cenário se tornou cada vez mais crítico na região, e vem piorando a cada dia que passa.

Depois das férias coletivas, adotadas apenas como medida imediata em resposta ao tarifaço, começaram as demissões nos Campos Gerais. Na BrasPine – que tem empresas em Jaguariaíva e Telêmaco Borba -, 200 funcionários foram demitidos em Jaguariaíva, uma medida que abalou a cidade, e trouxe um cenário de caos para os trabalhadores.

O cenário se tornou crítico a ponto de o prefeito Juca Sloboda, junto com outros prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), participar de uma reunião oficial com o vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, para buscar soluções afim de reduzir os impactos do tarifaço.

Além da reunião com Alckmin, Juca também participou de uma audiência na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), com deputados e empresários, em busca de soluções para salvar o setor madeireiro da taxação. A audiência foi de grande importância, e mostrou que o Governo do Estado também está buscando por soluções.

Agora, as empresas podem dar um respiro de alívio, e ter uma nova esperança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram nesta segunda-feira (6) uma conversa de 30 minutos por videoconferência. Na oportunidade, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta pelo governo norte-americano a produtos brasileiros.

Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, classificou a conversa entre os dois chefes de Estado como “positiva”, do ponto de vista econômico. “Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro”, informou o Planalto.

De acordo com o Planalto, a ligação telefônica ocorreu por iniciativa de Trump. Os dois presidentes chegaram a trocar telefones para estabelecer via direta de comunicação. Na conversa, Lula disse que o contato representa uma “oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

Ele recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Na sequência, solicitou a retirada da sobretaxa de 50% imposta a produtos nacionais, além das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras.

“O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad”, informou o Planalto.

Os dois presidentes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. Lula sugeriu que o encontro seja durante a Cúpula da Asean, na Malásia. Ele reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém; e se dispôs também a viajar aos Estados Unidos.