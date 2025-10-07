GIRO PARANÁ

AME em Apucarana

O deputado Alexandre Curi (PSD) destacou o avanço da descentralização da saúde no Paraná. Em Apucarana, anunciou investimento de R$ 13,2 milhões para implantação de um Ambulatório Médico de Especialidades no CISVIR. Segundo ele, a regionalização aproxima os serviços da população e garante atendimento de qualidade.

Eleições suplementares

Três municípios do Paraná, Cruzeiro do Iguaçu, São João e São Tomé, realizaram neste domingo (5) eleições suplementares para definir novos prefeitos e vice-prefeitos. Foram eleitos Jean Carlos Cardoso e Alvir Guyss em Cruzeiro do Iguaçu; Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza em São João; e João Paulo Travassos Raddi e Osmir dos Santos em São Tomé. Os mandatos vão até 2028.

Secretaria Visionária

A Secretaria da Educação do Paraná recebeu do Google o prêmio Secretaria Visionária da América Latina. O reconhecimento foi entregue na Califórnia, durante o Google for Education Leader Series. A rede estadual foi premiada por adotar inteligência artificial e gamificação no acompanhamento pedagógico. Entre as soluções estão o Desafio Paraná, o Khanmigo, o Fluência Paraná e o Redação Paraná.

Paraná no Guinness

O Paraná entrou para o Livro Guinness de Recordes com a maior telecirurgia do mundo, realizada entre Curitiba e o Kuwait, a mais de 12 mil quilômetros de distância. O procedimento de hérnia inguinal foi conduzido com sucesso e marcou um avanço global na cirurgia robótica remota. A operação foi coordenada pelo médico Marcelo Loureiro, da Scolla Centro de Treinamento Cirúrgico.

Em Foz

O prefeito de Foz do Iguaçu, General Silva e Luna, recebeu na semana passada o comunicador Jota Júnior, conhecido como Jotinha, filho do histórico radialista Jotape. Atuante na comunicação e no rádio, há 29 anos Jotinha participa de projetos voltados para a área empresarial e em diversas iniciativas voltadas ao atendimento familiar. O encontro destacou a representatividade de Foz em âmbito estadual, o turismo local que é destaque nacional e a importância da comunicação para manter esse legado.

Baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de baixa umidade relativa do ar para uma faixa que vai do Paraná ao sertão nordestino, com índices podendo chegar a 20%. O fenômeno, típico do beloinverno, eleva o risco de queimadas e problemas respiratórios. As temperaturas variam de 17°C em Porto Alegre a 41°C em Cuiabá.

Cooperação federativa

O Supremo Tribunal Federal (STF) homologou o acordo entre Paraná e Santa Catarina que encerra disputa de mais de 30 anos sobre os royalties da Petrobras. O pagamento será feito por meio de obras em Garuva e Itapoá, no valor de R$ 365,3 milhões. Entre elas estão a duplicação da SC-417 e a construção de viadutos, integrando a infraestrutura regional. A decisão foi considerada inédita e marca um precedente de cooperação federativa.

Paraná Faz Ciência

A Unioeste sediará em 2026 a 6ª edição do Paraná Faz Ciência, maior evento de divulgação científica do Estado. O anúncio ocorreu na edição de 2025, em Guarapuava, na Unicentro. O reitor Alexandre Webber destacou a responsabilidade da instituição em manter a excelência do evento. A iniciativa integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com apoio da Fundação Araucária e do Governo do Paraná.

TRT-PR

O desembargador Arion Mazurkevic foi eleito presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR) para o biênio 2025-2027. A eleição ocorreu em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, em Curitiba. A posse será em 5 de dezembro. Também foram eleitos Benedito Xavier da Silva (vice-presidente) e Archimedes Castro Campos Júnior (corregedor regional).

Perdão de dívidas

O governador Ratinho Júnior sancionou a Lei nº 22.659/2025, que perdoa dívidas de até R$ 7 mil de mutuários da Cohapar, beneficiando cerca de 17 mil famílias no Paraná. A medida garante quitação automática dos débitos e isenção de juros e multas. O objetivo é regularizar propriedades, promover justiça social e reduzir custos administrativos da companhia.

Arte & Cultura

A atriz Patrícia Saravy foi a convidada do Arte & Cultura de sexta (3), na TV Assembleia. Protagonista do premiado longa “Nó”, ela falou sobre carreira, maternidade e parceria com a diretora Laís Melo. O programa foi ao ar no Canal 10.2 e no YouTube da TV Assembleia.

Multivacinação

O Ministério da Saúde realiza de 6 a 31 de outubro a campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos. O “Dia D” está marcado para o dia 18, um sábado. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis. A ação busca atualizar as cadernetas e ampliar a cobertura vacinal em todo o país.