19°C 33°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo

Atividades que começam nesta quarta-feira são oferecidas de forma gratuita e seguem até a sexta-feira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 15h18
Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - A Carreta da Inovação chega nesta quarta-feira (8) a Jacarezinho, no Norte Pioneiro, com uma programação voltada à tecnologia, ciências, lazer e empreendedorismo. O projeto, que percorre diferentes regiões do Paraná, é coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Em Jacarezinho, as atividades seguem até sexta-feira (10) e integram a programação da GeniusCon, feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro. Os atendimentos serão realizados no Centro de Eventos de Jacarezinho, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A iniciativa oferece oficinas e experiências interativas que aproximam a população do universo tecnológico e estimulam o aprendizado prático sobre inovação.

A Carreta da Inovação também estará em Pato Branco, no Sudoeste, entre terça e sexta-feira (7 a 10), durante o TecSUL, evento promovido pela prefeitura em parceria com o ecossistema local de inovação. Em ambos os municípios, as atividades são abertas ao público e têm o objetivo de democratizar o acesso às novas tecnologias, despertando o interesse de estudantes, empreendedores e profissionais de diferentes áreas.

O secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destacou que a iniciativa busca aproximar a tecnologia da população. “Nosso objetivo é que a inovação esteja mais próxima da população paranaense. Com o projeto, estamos levando tecnologias para todos os cantos do Estado e fortalecendo a cultura de inovação”, afirmou.

As duas unidades itinerantes da Carreta da Inovação funcionam como salas de aula adaptadas, equipadas com computadores, internet via satélite, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e recursos multimídia. Os espaços recebem cursos, workshops e oficinas sobre diferentes temas ligados à ciência e ao empreendedorismo.

Desde o início das atividades, em janeiro, o projeto já percorreu 66 municípios e recebeu mais de 60 mil visitantes. Até o fim de 2025, a expectativa é que a Carreta da Inovação alcance mais de 80 municípios em todas as regiões do Paraná.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Informações apontam que o explosivo foi colocado no prédio da Cooperativa Cresol. Foto: Divulgação/JNN
RISCO DE EXPLOSÃO Há 3 dias

Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba

Primeiras informações apontam que o explosivo está dentro do prédio da Cooperativa Cresol; atualizações devem ser divulgadas em breve

 Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

 Prefeitos participaram da palestra, que foi conduzida pelo secretário de Estado, Hudson Leôncio. Foto: Marcos Junior
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Prefeitos da Amunorpi participam de palestra sobre a segurança da região em Jacarezinho

Sob a condução do secretário estadual Hudson Leôncio, o encontro destacou dados e ações de Segurança Pública no Norte Pioneiro

 Desde abril deste ano, a instituição vem sendo alvo de duras críticas que apontam irregularidades. Foto: Reprodução/Internet
QUESTÃO POLÊMICA Há 3 semanas

Prefeitos pedem mudança na gestão da Santa Casa de Jacarezinho após suspeita de irregularidades

Amunorpi esclareceu que as manifestações não se tratam de um ato isolado, mas sim de ações conjuntas e articuladas entre todos os prefeitos

 Acidente aconteceu no km51 da PR-431. Foto: PRE
COLISÃO Há 3 semanas

Idoso e mais três ficam feridos em grave acidente no Norte Pioneiro

Colisão lateral entre carros na PR-431 deixou quatro feridos em Jacarezinho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados