Carreta da Inovação chega a Jacarezinho com atividades de tecnologia e empreendedorismo

JACAREZINHO - A Carreta da Inovação chega nesta quarta-feira (8) a Jacarezinho, no Norte Pioneiro, com uma programação voltada à tecnologia, ciências, lazer e empreendedorismo. O projeto, que percorre diferentes regiões do Paraná, é coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Em Jacarezinho, as atividades seguem até sexta-feira (10) e integram a programação da GeniusCon, feira de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte Pioneiro. Os atendimentos serão realizados no Centro de Eventos de Jacarezinho, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A iniciativa oferece oficinas e experiências interativas que aproximam a população do universo tecnológico e estimulam o aprendizado prático sobre inovação.

A Carreta da Inovação também estará em Pato Branco, no Sudoeste, entre terça e sexta-feira (7 a 10), durante o TecSUL, evento promovido pela prefeitura em parceria com o ecossistema local de inovação. Em ambos os municípios, as atividades são abertas ao público e têm o objetivo de democratizar o acesso às novas tecnologias, despertando o interesse de estudantes, empreendedores e profissionais de diferentes áreas.

O secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destacou que a iniciativa busca aproximar a tecnologia da população. “Nosso objetivo é que a inovação esteja mais próxima da população paranaense. Com o projeto, estamos levando tecnologias para todos os cantos do Estado e fortalecendo a cultura de inovação”, afirmou.

As duas unidades itinerantes da Carreta da Inovação funcionam como salas de aula adaptadas, equipadas com computadores, internet via satélite, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e recursos multimídia. Os espaços recebem cursos, workshops e oficinas sobre diferentes temas ligados à ciência e ao empreendedorismo.

Desde o início das atividades, em janeiro, o projeto já percorreu 66 municípios e recebeu mais de 60 mil visitantes. Até o fim de 2025, a expectativa é que a Carreta da Inovação alcance mais de 80 municípios em todas as regiões do Paraná.