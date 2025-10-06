19°C 33°C
Homem é encontrado morto em Praça de Andirá

Polícia foi acionada e corpo recolhido pelo IML; caso será investigado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
06/10/2025 às 13h47
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - A equipe da Polícia Civil está investigando o caso de um homem que foi encontrado morto em uma praça do município de Andirá, no Norte Pioneiro. O caso foi registrado na tarde deste domingo (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido localizado morto na Praça Santos Dumont, região Central de Andirá. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma cena chocante. Um homem de 61 anos que trabalhava como pintor estava pendurada em uma corda e não apresentava sinais vitais. O local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para recolher o corpo da vítima.

As equipes da Polícia Militar e Defesa Civil também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

Apesar da principal suspeita é de que a vítima tenha atentado contra a própria vida, o caso segue sendo investigado.

