15°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba

Primeiras informações apontam que o explosivo está dentro do prédio da Cooperativa Cresol; atualizações devem ser divulgadas em breve

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/10/2025 às 11h03 Atualizada em 03/10/2025 às 11h10
Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba
Informações apontam que o explosivo foi colocado no prédio da Cooperativa Cresol. Foto: Divulgação/JNN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, iniciou uma operação na manhã desta sexta-feira (03) devido à suspeita de que uma bomba foi implantada dentro do prédio da Cooperativa Cresol, localizada no centro da cidade.

No momento, o local foi completamente isolado, e a PM já iniciou os procedimentos cabíveis frente à situação, que pode representar um risco para a cidade.

Não foram divulgadas maiores informações sobre o caso até o momento, mas a reportagem da Folha está apurando a situação.

Em imagens divulgadas pelo portal JNN, é possível ver que funcionários da cooperativa já foram retirados do prédio, e a rua completamente isolada.

Novas informações devem ser divulgadas em breve.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Gustavo Moreno/STF
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Flavio Dino deve participar da abertura da 56ª Semana Jurídica da Uenp

 Prefeitos participaram da palestra, que foi conduzida pelo secretário de Estado, Hudson Leôncio. Foto: Marcos Junior
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Prefeitos da Amunorpi participam de palestra sobre a segurança da região em Jacarezinho

Sob a condução do secretário estadual Hudson Leôncio, o encontro destacou dados e ações de Segurança Pública no Norte Pioneiro

 Desde abril deste ano, a instituição vem sendo alvo de duras críticas que apontam irregularidades. Foto: Reprodução/Internet
QUESTÃO POLÊMICA Há 2 semanas

Prefeitos pedem mudança na gestão da Santa Casa de Jacarezinho após suspeita de irregularidades

Amunorpi esclareceu que as manifestações não se tratam de um ato isolado, mas sim de ações conjuntas e articuladas entre todos os prefeitos

 Acidente aconteceu no km51 da PR-431. Foto: PRE
COLISÃO Há 2 semanas

Idoso e mais três ficam feridos em grave acidente no Norte Pioneiro

Colisão lateral entre carros na PR-431 deixou quatro feridos em Jacarezinho

 Grande parte do terreno foi atingida pelas chamas. Foto: Claubinho/Bora Ver
CASO SUSPEITO Há 3 semanas

Incêndio atinge APAE de Jacarezinho e levanta suspeita de crime

Fogo queimou o terreno ao lado da instituição, mas foi contido antes de chegar ao prédio

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados