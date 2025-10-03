Rua do centro de Jacarezinho é isolada após ameaça de bomba

Informações apontam que o explosivo foi colocado no prédio da Cooperativa Cresol. Foto: Divulgação/JNN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Militar de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, iniciou uma operação na manhã desta sexta-feira (03) devido à suspeita de que uma bomba foi implantada dentro do prédio da Cooperativa Cresol, localizada no centro da cidade.

No momento, o local foi completamente isolado, e a PM já iniciou os procedimentos cabíveis frente à situação, que pode representar um risco para a cidade.

Não foram divulgadas maiores informações sobre o caso até o momento, mas a reportagem da Folha está apurando a situação.

Em imagens divulgadas pelo portal JNN, é possível ver que funcionários da cooperativa já foram retirados do prédio, e a rua completamente isolada.

Novas informações devem ser divulgadas em breve.