Fã apaixonado transforma a própria casa em réplica da Vila do Chaves

Morador de Pirajú, cidade próxima ao Norte Pioneiro, investiu mais de R$ 100 mil no projeto, que conta com o pátio principal da vila, a fonte do desejo, quarto do Nhonhô e outras salas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
02/10/2025 às 17h47
Projeto é uma réplica inédita da vila original, chamando a atenção de fãs que cresceram assistindo o seriado. Foto: Arquivo Pessoal/Lucas Ferreira Gomes

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Lucas Ferreira Gomes, de 36 anos, investiu cerca de R$ 100 mil para transformar o quintal de sua casa, em Piraju (SP), em uma réplica da famosa vila do seriado Chaves. Técnico em áudio, vídeo e automação residencial, ele começou a obra em janeiro de 2024, inspirado pelas exposições sobre a série que visitou em São Paulo e em Bauru.

  • Localizada próxima à divisa de São Paulo com o Paraná, Piraju fica a cerca de 70 km do Norte Pioneiro paranaense, em uma região vizinha a cidades como Ribeirão Claro e Jacarezinho.

A ideia surgiu em 2016, quando Lucas conheceu uma mostra sobre a produção na Barra Funda, em São Paulo. Na época, porém, questões financeiras o impediram de dar início ao projeto. A decisão definitiva só veio após visitar, em 2024, a maior exposição já feita sobre Chaves, também na capital paulista.

O projeto contempla o pátio principal da vila, o pátio da fonte do desejo e outros lugares icônicos da vila. Foto: Arquivo Pessoal/Lucas Ferreira Gomes

O espaço escolhido foi o quintal da primeira casa construída por Lucas e pelo pai, o pedreiro José Irineu Pereira Gomes, de 57 anos. “O desenho da garagem encaixava perfeitamente com as portas da Dona Florinda e da Bruxa 71. Sempre soube que seria ali”, contou.

A construção foi feita inteiramente pela dupla, desde o primeiro tijolo até os mínimos detalhes, como o botijão de gás no pátio. Segundo Lucas, o maior desafio foi financeiro. “Entre parar e recomeçar, estou nessa desde janeiro de 2024. Você calcula um valor e sempre gasta mais”, disse.

O projeto contempla o pátio principal da vila, o pátio da fonte do desejo, o restaurante da Dona Florinda, o quarto do Nhonhô, a sala do Seu Madruga, uma área em homenagem ao episódio de Acapulco e ainda um espaço dedicado ao Chapolim Colorado, com mesa de sinuca e até um banheiro em formato de barril. A fachada, com 15 metros de frente, também foi reproduzida com fidelidade, incluindo a icônica Brasília do Seu Barriga.

A fachada, com 15 metros de frente, também foi reproduzida com fidelidade, incluindo a icônica Brasília do Seu Barriga. Foto: Arquivo Pessoal/Lucas Ferreira Gomes

Durante a construção, Lucas manteve o mistério nas redes sociais, compartilhando apenas imagens da obra em concreto. “A comunidade acompanhou todo o processo, mas não sabia que era a vila do Chaves. Agora que revelei, o pessoal está curtindo demais. Quem não me conhecia na cidade passou a me conhecer”, contou.

Ainda não há data definida para abertura ao público. A intenção, segundo ele, é concluir todos os detalhes para que a experiência seja totalmente temática.

Localizada próxima à divisa de São Paulo com o Paraná, Piraju fica a cerca de 70 km do Norte Pioneiro paranaense, em uma região vizinha a cidades como Ribeirão Claro e Jacarezinho, o que deve atrair visitantes de ambos os estados.

Foto: Folha Extra
