Jovem de São José da Boa Vista fica gravemente ferido em Wenceslau Braz

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um jovem de 26 anos morador de São José da Boa Vista gravemente ferido na noite desta quarta-feira (01). A colisão aconteceu na rodovia PR-092 em um dos trevos que dá acesso a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel VW Fox com placas de Siqueira Campos e uma motocicleta Honda com placa de São José da Boa Vista.

Conforme os dados colhidos no local, a motorista do Fox seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando cruzou a rodovia para acessar a Avenida Agnaldo Pereira Lima, momento em que atravessou a pista em frente ao motociclista que seguia no sentido contrário, momento em que houve a colisão.

Com o impacto, o rapaz identificado como Murilo que conduzia a moto foi arremessado e sofreu ferimentos graves com suspeita de fraturas na face, braço, perna e no peito. Ele foi transferido para Santa Casa de Jacarezinho. Já a condutora e a passageira do veículo não ficaram feridas. A motorista realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.