14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jovem de São José da Boa Vista fica gravemente ferido em Wenceslau Braz

Colisão entre a moto e um carro aconteceu na rodovia PR092 em um dos trevos de acesso a cidade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
02/10/2025 às 14h36
Jovem de São José da Boa Vista fica gravemente ferido em Wenceslau Braz
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro deixou um jovem de 26 anos morador de São José da Boa Vista gravemente ferido na noite desta quarta-feira (01). A colisão aconteceu na rodovia PR-092 em um dos trevos que dá acesso a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel VW Fox com placas de Siqueira Campos e uma motocicleta Honda com placa de São José da Boa Vista.

Conforme os dados colhidos no local, a motorista do Fox seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando cruzou a rodovia para acessar a Avenida Agnaldo Pereira Lima, momento em que atravessou a pista em frente ao motociclista que seguia no sentido contrário, momento em que houve a colisão.

Com o impacto, o rapaz identificado como Murilo que conduzia a moto foi arremessado e sofreu ferimentos graves com suspeita de fraturas na face, braço, perna e no peito. Ele foi transferido para Santa Casa de Jacarezinho. Já a condutora e a passageira do veículo não ficaram feridas. A motorista realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investigações mostram indícios de que a marca brazense tenha sido fraudada por uma empresa goiana, que está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás. Foto: Reprodução/Redes Sociais
EM INVESTIGAÇÃO Há 5 horas

Delegado grava novo vídeo e diz que Café Capricho pode estar fora de esquema de adulteração em Goiás

Investigações mostram fortes indícios de que a marca tenha sido utilizada indevidamente por uma empresa de Goiânia, que está sendo investigada pelo crime

 Caravanistas estiveram na cidade na última quinta-feira (25), com diversas atividades para os moradores. Foto: Felipe Rodrigues
MOTIVAÇÃO Há 2 dias

Caravanistas trazem cultura, aventura e histórias inspiradoras para Wenceslau Braz

Veteranos e iniciantes do caravanismo compartilham experiências que vão além das estradas

 Gabriel Henrique de Jesus. Foto: Reprodução/Instagram
EM RECUPERAÇÃO Há 2 dias

Gabriel é desentubado, mas segue internado na UTI

Jogador de Wenceslau Braz está na UTI há uma semana, apresentou algumas melhoras, mas continuará internado devido a um sangramento na cabeça

 Foto: Folha Extra
VIOLÊNCIA Há 3 dias

Briga termina em morte na rodoviária de Wenceslau Braz

Crime aconteceu no início da tarde da segunda-feira após uma discussão entre duas pessoas em situação de rua

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Duas pessoas ficam em estado grave após serem atropeladas em Wenceslau Braz

Acidente aconteceu na madrugada do domingo na rodovia PR-092 e vítimas foram levadas ao hospital

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados