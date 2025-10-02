GIRO PARANÁ

Regulamentação IA

A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) defendeu nesta terça-feira (30/9), durante o 3º Brasília Summit, que o desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil deve se basear em três pilares: institucional, infraestrutura e humano. Titular da Comissão Especial sobre IA, ela ressaltou que a regulamentação é um desafio pela constante evolução da tecnologia. O objetivo da regulamentação, segundo a parlamentar, é estimular inovação e atrair investimentos, sem abrir mão da proteção à integridade dos cidadãos.

Discuta Lean 2025

Curitiba será palco do Fórum Discuta Lean 2025 nos dias 9 e 10 de outubro, no Auditório da AECIC. O evento é considerado o maior encontro nacional de Melhoria Contínua e reunirá especialistas e gestores para debater a filosofia Lean Manufacturing. A programação inclui palestras de nomes de referência, cases de sucesso e visitas técnicas a empresas. As inscrições já estão abertas no Sympla.

Educação paranaense

A educação do Paraná atingiu mais de 85% das metas previstas no Plano Estadual de Educação (PEE-PR), aprovado em 2015, segundo levantamento do Ipardes. O avanço é resultado do investimento em formação continuada e valorização docente pela Seed-PR. Entre os destaques estão o Ideb, em que o Estado lidera o País, e o crescimento no número de professores com pós-graduação, que chegou a 73,1% em 2024.

Matrícula rede estadual

O período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual do Paraná começa nesta quarta-feira (1º) e será dividido em três etapas. A primeira vai de 1º a 15 de outubro, incluindo rematrículas e o Processo Classificatório. A segunda acontece de 10 a 21 de novembro, com ingresso no 6º ano e 1ª série do Ensino Médio. Já a terceira será de 1º a 12 de dezembro, destinada a transferências, novas tentativas na Educação Profissional e matrículas na EJA.

Área do aluno

As matrículas da rede estadual do Paraná para 2026 devem ser feitas pelo site www.areadoaluno.seed.pr.gov.br, com acesso via CPF e celular cadastrado. Para confirmar a vaga, é necessário apresentar RG e CPF do estudante, certidão de nascimento, comprovante de vacinação, comprovante de residência recente (Copel ou Sanepar) e documento com foto do responsável legal, quando for o caso. Os arquivos podem ser anexados na plataforma ou entregues presencialmente a partir de janeiro de 2026.

Crédito rural

O Sistema FAEP encaminhou ofício ao Conselho Monetário Nacional pedindo revisão da Resolução 5.247/2025, que define critérios para linhas especiais de crédito rural. A entidade considera as regras excessivamente restritivas, já que apenas 129 municípios paranaenses, 32% do total, têm acesso ao benefício. Muitos produtores afetados por eventos climáticos ficam de fora, mesmo diante de perdas históricas, como a quebra de mais de 40% na safra de soja 2021/22.

“Ecobarreira”

Há quase 10 anos, o ativista ambiental Diego Saldanha criou em Colombo, na RMC, uma “ecobarreira” para conter o lixo levado pelo rio Atuba, afluente do Iguaçu. A estrutura simples já retirou cerca de 30 toneladas de resíduos, encaminhados para reciclagem ou descarte correto. Inspirado por uma promessa feita aos filhos, o projeto ganhou visibilidade e passou a ser replicado em outros estados, incluindo o Pará, sede da COP30 em 2025.

Prêmio de Jornalismo

A 17ª edição do Prêmio Ocepar de Jornalismo prorrogou o prazo de inscrição e veiculação das matérias até 12 de outubro. O concurso distribuirá R$ 88 mil em prêmios em seis categorias, incluindo Jornalismo Impresso/Digital, Rádio e TV. Desde 2004, a premiação já reconheceu cerca de 400 profissionais da imprensa paranaense. O tema deste ano é “Cooperativas constroem um mundo melhor”, em referência ao Ano Internacional das Cooperativas, em 2025.

34ª Münchenfest

Já estão à venda os ingressos on-line para a 34ª Münchenfest, Festa Nacional do Chope Escuro, que acontece em novembro no Centro de Eventos de Ponta Grossa. Serão oito dias de programação, com shows nacionais, bandas locais e atrações da cultura alemã. Os ingressos podem ser adquiridos com desconto via aplicativo Você na RPC, ingresso solidário ou meia-entrada. As vendas estão disponíveis pelo site: https://www.blueticket.com.br/search?q=munchen.

Atlas Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) lançou nesta terça-feira (30), na Unicentro em Guarapuava, a 3ª edição do Atlas Eleitoral do Paraná, durante o evento Paraná Faz Ciência. A obra reúne dados das eleições para governador entre 1986 e 2022, destacando transformações sociais e políticas no estado. Produzido em parceria com universidades e instituições de pesquisa, o atlas analisa como migrações e mudanças populacionais impactaram o voto ao longo das décadas.

PLOA 2026

O Governo do Paraná enviou à Assembleia Legislativa o Anteprojeto de Lei Orçamentária de 2026, com valor recorde de R$ 81,6 bilhões. O montante supera em 4% o orçamento deste ano e prevê R$ 7,1 bilhões para investimentos, o maior já planejado. Saúde, Educação e Segurança terão crescimento médio de 4%, com recursos destinados a obras, serviços e melhorias em todas as regiões do Estado.

Emprego

O Paraná registrou o terceiro maior saldo de empregos formais do País entre janeiro e agosto de 2025, com 108.778 novas vagas abertas, segundo o Caged. Ao todo, 339 dos 399 municípios paranaenses apresentaram índices positivos, o que representa 85% do Estado. Curitiba lidera o ranking, com 22.989 postos criados, seguida por Londrina (7.920) e São José dos Pinhais (5.105).