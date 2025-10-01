16°C 28°C
Acidente entre van e moto deixa mulher ferida em Andirá

Colisão aconteceu em um cruzamento da rodovia BR369 e vítima foi hospitalizada

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Timburi FM
01/10/2025 às 15h38
Foto: Reprodução/Timburi FM

Redação - Folha Extra 

ANDIRÁ - Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida na tarde desta quarta-feira (01). A colisão envolvendo uma motocicleta e uma van aconteceu em um cruzamento da rodovia BR369 no município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Rádio Timburi, o acidente aconteceu por volta das 15h00 em um cruzamento nas proximidades do posto de combustíveis Amigão. Conforme os relatos colhidos no local, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG e uma van e, segundo testemunhas, a moto teria avançado o sinal vermelho atingindo a lateral do utilitário.

Com o impacto, a mulher que conduzia a moto teve ferimentos. Ela foi socorrida pela equipe da concessionária que administra do trecho e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Já o condutor da van não teve ferimentos.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local orientando o trânsito durante o atendimento a vítima até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

