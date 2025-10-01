16°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Secretaria de Saúde do Paraná faz alerta para intoxicação com bebidas adulteradas

Orientações estão ganhando cada vez mais destaque após 22 pessoas ficarem intoxicadas em São Paulo e outras cinco morrerem

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com SESA
01/10/2025 às 15h15
Secretaria de Saúde do Paraná faz alerta para intoxicação com bebidas adulteradas
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) emitiu um alerta para casos de intoxicação por metanol. A medida foi tomada após notificações em São Paulo, onde cinco mortes estão sob investigação e outros 22 casos suspeitos foram registrados, todos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou falsificadas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

No Paraná, até o momento, não há registros de intoxicações ligadas a bebidas adulteradas neste ano. Três ocorrências foram notificadas, mas referentes a ingestão voluntária da substância. A intoxicação por metanol é considerada uma emergência médica grave, que pode causar cegueira permanente ou levar à morte. Os casos suspeitos devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e comunicados de forma imediata às vigilâncias municipais.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a rede de distribuição ilegal pode atuar em outros estados, além de São Paulo, e a Polícia Federal está investigando a situação. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou que, diante de qualquer suspeita, a orientação é buscar atendimento médico de forma imediata. Segundo ele, os serviços de saúde estão preparados para acolher pacientes e, se necessário, acionar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx).

O Paraná conta com o apoio do CIATOx, que auxilia os profissionais de saúde no atendimento de casos suspeitos. Os contatos disponíveis são: 0800 0410 148 para Curitiba, (43) 3371-2244 para Londrina, (44) 3011-9127 para Maringá e (45) 3321-5261 para Cascavel. A Sesa também estuda a compra de ampolas do antídoto específico contra a intoxicação por metanol.

Os sintomas da intoxicação podem surgir até seis horas após a ingestão, incluindo sonolência, tontura, dificuldade motora, dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e queda de pressão. Entre seis e 24 horas após o consumo, podem aparecer sinais como visão turva, sensibilidade à luz, dilatação das pupilas, perda da percepção de cores, convulsões e até coma.

A Vigilância Sanitária do Paraná reforça a importância da procedência das bebidas alcoólicas consumidas. A recomendação é adquirir apenas produtos de estabelecimentos confiáveis, desconfiar de preços muito abaixo do normal, verificar se o líquido apresenta impurezas, observar se o lacre da embalagem está intacto e identificar possíveis erros nos rótulos. Também é necessário checar o registro do Ministério da Agricultura nas embalagens, além do selo do Imposto sobre Produtos Industrializados nos destilados. Para estabelecimentos comerciais, a exigência da nota fiscal dos fornecedores garante a procedência e a rastreabilidade das bebidas.

O metanol é um álcool industrial altamente tóxico, utilizado na fabricação de solventes, plásticos, resinas e produtos farmacêuticos. É um líquido incolor, de odor semelhante ao etanol, mas que não pode ser identificado a olho nu ou por testes caseiros. Não existe quantidade segura para consumo humano, sendo letal mesmo em pequenas doses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Onça Parda é resgatada no telhado de residência no Norte Pioneiro

Caso aconteceu no município de Congonhinhas e o animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário da UniFil

 Estudantes e moradores puderam visitar e conhecer os veículos. Foto: Felipe Rodrigues
TURISMO SOBRE RODAS Há 8 horas

Circuito Caminhos do Paraná leva cultura do turismo sobre rodas para Santana do Itararé

Caravanistas realizaram palestras e mostraram um pouco da vida na estrada, além de participar de atividades, conhecer a cidade e sua cultura

 Durante a audiência, Juca reforçou seu apoio em ações que buscam amenizar os impactos sociais e econômicos dessa situação. Foto: Orlando Kissner/Alep
EFEITO TRUMP Há 12 horas

Prefeito de Jaguariaíva busca soluções na Alep para crise que já demitiu 200 na cidade

Juca Sloboda participou de uma audiência na Assembleia com deputados e empresários, em busca de soluções para salvar o setor madeireiro do tarifaço anunciado por Trump

 Gincana será realizada no Parque do Cruzeiro. Foto: Descubra Tomazina
SEMANA DO IDOSO Há 1 dia

Tomazina celebra a terceira idade com gincana especial nesta sexta-feira

Programação conta com atividades recreativas, dinâmicas e provas lúdicas que incentivam o trabalho em equipe

 Cronograma começou nesta segunda-feira (29). Foto: Divulgação
SEMANA DO IDOSO Há 2 dias

Semana do Idoso em Sengés oferece diversão, cuidado e integração

Prefeitura preparou um cronograma especial que conta com tardes de lanche, beleza e conscientização

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados