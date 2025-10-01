Secretaria de Saúde do Paraná faz alerta para intoxicação com bebidas adulteradas

Redação - Folha Extra

PARANÁ - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) emitiu um alerta para casos de intoxicação por metanol. A medida foi tomada após notificações em São Paulo, onde cinco mortes estão sob investigação e outros 22 casos suspeitos foram registrados, todos relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas clandestinas ou falsificadas.

No Paraná, até o momento, não há registros de intoxicações ligadas a bebidas adulteradas neste ano. Três ocorrências foram notificadas, mas referentes a ingestão voluntária da substância. A intoxicação por metanol é considerada uma emergência médica grave, que pode causar cegueira permanente ou levar à morte. Os casos suspeitos devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e comunicados de forma imediata às vigilâncias municipais.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a rede de distribuição ilegal pode atuar em outros estados, além de São Paulo, e a Polícia Federal está investigando a situação. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforçou que, diante de qualquer suspeita, a orientação é buscar atendimento médico de forma imediata. Segundo ele, os serviços de saúde estão preparados para acolher pacientes e, se necessário, acionar o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATOx).

O Paraná conta com o apoio do CIATOx, que auxilia os profissionais de saúde no atendimento de casos suspeitos. Os contatos disponíveis são: 0800 0410 148 para Curitiba, (43) 3371-2244 para Londrina, (44) 3011-9127 para Maringá e (45) 3321-5261 para Cascavel. A Sesa também estuda a compra de ampolas do antídoto específico contra a intoxicação por metanol.

Os sintomas da intoxicação podem surgir até seis horas após a ingestão, incluindo sonolência, tontura, dificuldade motora, dor abdominal, náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia e queda de pressão. Entre seis e 24 horas após o consumo, podem aparecer sinais como visão turva, sensibilidade à luz, dilatação das pupilas, perda da percepção de cores, convulsões e até coma.

A Vigilância Sanitária do Paraná reforça a importância da procedência das bebidas alcoólicas consumidas. A recomendação é adquirir apenas produtos de estabelecimentos confiáveis, desconfiar de preços muito abaixo do normal, verificar se o líquido apresenta impurezas, observar se o lacre da embalagem está intacto e identificar possíveis erros nos rótulos. Também é necessário checar o registro do Ministério da Agricultura nas embalagens, além do selo do Imposto sobre Produtos Industrializados nos destilados. Para estabelecimentos comerciais, a exigência da nota fiscal dos fornecedores garante a procedência e a rastreabilidade das bebidas.

O metanol é um álcool industrial altamente tóxico, utilizado na fabricação de solventes, plásticos, resinas e produtos farmacêuticos. É um líquido incolor, de odor semelhante ao etanol, mas que não pode ser identificado a olho nu ou por testes caseiros. Não existe quantidade segura para consumo humano, sendo letal mesmo em pequenas doses.