GIRO PARANÁ

Assembleia Itinerante

Guarapuava recebe nesta quarta-feira (1º) a 31ª edição da Assembleia Itinerante, iniciativa da Assembleia Legislativa do Paraná que leva sessões especiais ao interior do Estado. O encontro acontece dentro do evento Paraná Faz Ciência, promovido pela Unicentro, e contará com homenagens e recebimento de demandas regionais. Será a primeira vez que a ação ocorre no Centro-Sul, fortalecendo a transparência e a participação popular. Desde 2023, mais de 6 mil sugestões já foram acolhidas pelo programa.

Paraná Hub

O Paraná firmou cooperação com a ONU-Habitat para a criação do Paraná Hub, tornando-se o único estado brasileiro e a única região da América Latina reconhecida pela Local2030 como referência nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A iniciativa reunirá governo, academia, setor privado e sociedade civil para desenvolver e compartilhar metodologias, capacitações e indicadores de impacto.

No Sudoeste

O deputado Guto Silva destacou nas redes sociais a assinatura dos convênios do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que chega ao Sudoeste do Paraná. Em Dois Vizinhos, foram anunciados R$ 314 milhões em investimentos para beneficiar 42 municípios. A iniciativa prevê mais ruas pavimentadas, segurança e qualidade de vida. “Política de verdade é feita olhando pras pessoas, com obras que mudam vidas”, afirmou.

Agro brasileiro

Os pedidos de recuperação judicial no agronegócio brasileiro chegaram a 565 no segundo trimestre, alta de 31,7% em relação a 2024, segundo a Serasa Experian. O avanço foi puxado por produtores rurais pessoa jurídica, com destaque para o cultivo de soja. Goiás lidera os pedidos (94), seguido de Mato Grosso (73) e Rio Grande do Sul (66). O Paraná aparece entre os estados mais afetados, com 63 solicitações.

Código de Ética

A Assembleia Legislativa do Paraná promulgou o seu primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelecendo regras de conduta e punições que vão de advertência à cassação do mandato. A medida busca disciplinar práticas já alvo de críticas, como bate-bocas e escândalos de corrupção.

Medidas emergenciais

O Governo do Paraná anunciou medidas emergenciais para apoiar o setor produtivo diante das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. Entre as ações, está a criação de um comitê de crise para agilizar a comunicação com as empresas e acelerar análises da Receita Estadual sobre pedidos de créditos tributários, reduzindo a espera e preservando empregos.

Medidas emergenciais II

Outra iniciativa em estudo é a compra, pelo Estado, de créditos de ICMS já homologados no Siscred, com investimento de até R$ 150 milhões. A proposta, que será enviada à Assembleia Legislativa, permitirá injetar capital de giro nas empresas, garantindo mais fôlego financeiro enquanto o governo avalia também reduções temporárias de tributos.

Poupatempo Paraná

As novas unidades do Poupatempo Paraná começam a funcionar entre outubro deste ano e março de 2026. Ao todo, serão 20 pontos de atendimento ao cidadão em diferentes cidades, com estruturas modernas e acessíveis. As primeiras inaugurações acontecem em Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Umuarama em outubro. Até novembro, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá e Araucária também passam a contar com o serviço.

Poupatempo Paraná II

As unidades do Poupatempo Paraná funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento deve ser agendado previamente pelo portal, aplicativo ou totens de autoatendimento. Entre os mais de 100 serviços disponíveis estão emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran, Copel e Sanepar, além de consultas da Cohapar e inscrições no Casa Fácil Paraná. Também haverá suporte para seguro-desemprego, vagas de emprego e serviços de secretarias estaduais.

Eventos no Paraná

Quatro grandes eventos marcaram o fim de semana no Paraná. Em Curitiba, o 33º Haru Matsuri e o Festival Tutano. Em Prudentópolis, a 4ª Festa do Leitão à Pururuca reuniu famílias em torno da tradição gastronômica, e em Cianorte, o Alto Verão movimentou o setor da moda, associando o potencial da indústria têxtil à promoção turística local. De acordo com o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a presença em eventos de diferentes segmentos amplia a visibilidade do Paraná como destino turístico.

Emprego

O Paraná é o 3º estado que mais gerou empregos formais no país em 2025, com saldo de 108,7 mil novas vagas entre janeiro e agosto, segundo o Caged. O desempenho foi o melhor do Sul, impulsionado pelo setor de serviços. O crescimento de 3,38% superou a média nacional e consolidou Curitiba como a cidade com mais contratações.

Cadeiras na Câmara

O ministro Luiz Fux, do STF, suspendeu a redistribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados para as eleições de 2026. A decisão atende a pedido do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que defendeu aguardar a análise do veto presidencial sobre o tema. Assim, será mantido o mesmo número de vagas definido em 2022. A possível alteração só valerá a partir do pleito de 2030.