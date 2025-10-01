Caravanistas trazem cultura, aventura e histórias inspiradoras para Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Desde a semana passada, caravanistas do Circuito Caminhos do Paraná estão visitando cidades do Norte Pioneiro que fazem parte da Angra Doce. O comboio com 25 veículos está percorrendo os municípios, levando um pouco da cultura sobre rodas, apreciando as belezas naturais da região, trazendo diversão e histórias inspiradoras para a região, unindo a paixão pelos motorhomes com o turismo.

O trajeto na região começou na cidade de Wenceslau Braz, na última quinta-feira (25). Durante a manhã, os caravanistas fizeram um tour pelos pontos turísticos da cidade. Visitaram a Igreja Matriz, passearam pelas trilhas e cachoeiras da cidade, e chegaram a conhecer a Figueira Centenária. A manhã foi repleta de atividades na cidade.

Caravanistas conheceram a Figueira Centenária. Foto: Felipe Rodrigues

Eles ficaram estacionados na Praça dos Festejos, e a reportagem da Folha conversou diretamente com alguns dos caravanistas, que trouxeram histórias repletas de emoção, inspiração e até mesmo de motivação. Durante a entrevista, Jhonatan Bezerra e Francislainy Araújo, contaram sua história, uma trajetória que traz valores e superação.

Jhonatan, de 34 anos, veio de uma família humilde. Aos 14 anos de idade, sofreu um tiro na cabeça que o deixou totalmente cego. Determinado a vencer na vida, focou em estudos e objetivos próprios. Ele contou que foi empresário no ramo de academias por mais de 12 anos em Maringá, e atleta profissional de levantamento de peso.

Jhonatan Bezerra e Francislainy Araújo, casal que transformou sonhos em realidade sem desistir perante as dificuldades. Foto: Folha Extra

Em 2020, a pandemia trouxe novos desafios para a vida do jovem, que venceu seu negócio e mudou-se para o interior, reconstruindo sua vida após diversos problemas. Jhonatan sempre sonhou em viajar, mas por sua condição, não podia entrar na vida do caravanismo.

“Só consegui entrar nessa vida depois que conheci a Fran. Ela gostava muito de dirigir, mas não tínhamos um trailer ou motorhome. Nesse ano, compramos o nosso, e estamos viajando e conhecendo todas as belezas do Paraná”, contou em entrevista.

Francislainy contou que a vida do casal é totalmente diferente. Ela trabalha com entregas, enquanto ele é vendedor online. “Trabalhamos durante 15 dias e os outro 15 viajamos. É assim que temos levado a vida para aproveitar nosso hobby”, disse ela.

Para aproveitar as viagens, a experiência do casal é inédita. “Eu vou narrando para ele como são os lugares e ele consegue imaginar. Ele gosta muito de sentir onde estamos e o que estamos fazendo. É muito diferente, mas ele consegue aproveitar cada detalhe”, contou Francislainy. Hoje o casal compartilha as experiências nas redes sociais, através das redes “Ollhar além da visão”.

Luiz Antônio e seu companheiro Toby. Foto: Folha Extra

A Folha também teve a oportunidade de conversar com o senhor Luiz Antônio, um veterano da modalidade. Luiz tem 67 anos de idade, mas desde que era um bebê já participava de atividades do tipo. “Meus pais faziam campismo, então desde pequeno eu já estava nesse meio”, contou.

Depois de se aposentar, Luiz já viveu inúmeras aventuras, viajou para fora do país, ficou meses no exterior apreciando paisagens e conhecendo culturas, uma experiência que, para ele, é única. “O caravanismo sai daquele costumeiro que temos na cidade. O tempo que as pessoas ficam no celular ou na televisão, nós estamos conhecendo pessoas novas, paisagens muito bonitas e experiências que não são todos que vivem”, enfatizou.

Luiz viaja com sua esposa e também seu companheiro Toby, um Poodle que já tem 17 anos. O cãozinho perdeu completamente a visão, mas ama passear com Luiz em suas viagens. “Quando começamos a nos ajeitar para viajar, ele já fica todo agitado, feliz porque vamos sair. É meu companheiro”, enfatizou.

Grupo de capoeira fez uma apresentação para os caravanistas. Foto: Felipe Rodrigues

Os caravanistas ficaram até a noite na cidade. Durante a tarde, receberam estudantes e moradores, que puderam conhecer de perto os trailers. Quando a noite caiu, o comboio recebeu uma apresentação do grupo de capoeira da cidade, que encantou a todos com suas performances.