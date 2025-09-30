15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Gabriel é desentubado, mas segue internado na UTI

Jogador de Wenceslau Braz está na UTI há uma semana, apresentou algumas melhoras, mas continuará internado devido a um sangramento na cabeça

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
30/09/2025 às 14h52
Gabriel Henrique de Jesus. Foto: Reprodução/Instagram

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Gabriel Henrique de Jesus, jogador de futsal de Wenceslau Braz, foi desentubado, mas segue internado na UTI do Hospital Regional de Ponta Grossa. O atleta, ficou em estado grave após sofrer uma entrada antijogo realizada por um rival em partida válida pelo Campeonato Intermunicipal, em Arapoti.

A Folha conversou com o pai de Gabriel, Anderson Maurício de Jesus, nesta terça-feira (30). Ele contou que o jovem já foi desentubado, mas seguirá internado na UTI devido a um sangramento em sua cabeça, algo que tem gerado preocupação entre os médicos que estão cuidando dele.

“Ele já foi desentubado, mas por conta desse sangramento, os médicos o seguraram na UTI ainda. Hoje ele passará por novos exames, vai fazer uma tomografia e depois a médica via conseguir avaliar melhor a situação dele”, disse Anderson.

O pai ainda contou que o filho está apresentando algumas melhoras, algo que dá um alívio para a família. “Ele já está conversando normalmente e sabe onde está, mas ainda está fraco e tem muita dor de cabeça”, contou.

O QUE ACONTECEU

Gabriel defende a equipe de Wenceslau Braz no Campeonato Intermunicipal. Na última terça-feira (23), ele disputava uma partida contra uma equipe de Sengés, na cidade de Arapoti. Durante a partida, ele sofreu uma entrada dura, e acabou entubado em Ponta Grossa.

Segundo testemunhas, Gabriel teria dado um chapéu em um jogador do time adversário e, enquanto olhava para dominar a bola que estava no ar, acabou sendo atingido por outro jogador, que atingiu seu peito com o pé e o nariz com o joelho.

Após ser atingido, Gabriel ainda caiu e bateu com a cabeça no chão. Ele foi atendido por uma ambulância do SAMU, já que não havia socorro no local. O jogador que realizou a entrada também se feriu, e disse ter sofrido um trauma no joelho.

POSICIONAMENTO ADVERSÁRIO

Após o ocorrido, a equipe de Sengés, Elite F.C, emitiu uma nota sobre o incidente à reportagem, afirmando que a situação ocorreu em “Disputa normal de Jogo”, frisando que o futsal é um esporte de contato e este tipo de situação pode acontecer. O texto ainda repudia as informações de que a jogada tenha sido intencional ou desproporcional.

A equipe ainda manifestou sua solidariedade a Gabriel e informou que o jogador “Chiclete”, envolvido na jogada, também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Na nota, a equipe também reforça que é de responsabilidade da organização do evento promover uma estrutura adequada, atendimento médico e segurança dos atletas, reforçando a ausência de profissionais habilitados, kit de primeiros socorros e ambulância no local da partida, informação que já havia sido confirmada por outras testemunhas que estavam no ginásio no dia do incidente.

A Folha entrou em contato com os responsáveis pela organização do campeonato, mas foi informada que a organização não irá se pronunciar sobre os fatos ocorridos.

