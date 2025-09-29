15°C 31°C
Jaguariaíva, PR

Morre aos 99 anos Berta Loran, atriz que fez história no humor da TV brasileira

Ela ficou célebre por humorísticos como 'A Escolinha do Professor Raimundo'; nascida na Polônia, veio para o Brasil ainda criança, fugindo do nazismo

Por: DAVI MARTINS Fonte: BANDA B
29/09/2025 às 11h23
Morre aos 99 anos Berta Loran, atriz que fez história no humor da TV brasileira
A atriz Berta Loran — Foto: Márcio de Souza/Divulgação

Morreu, neste domingo (28), aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran, que marcou a televisão brasileira por seus trabalhos humorísticos em programas como “A Escolinha do Professor Raimundo”, “Zorra Total” e “Balança, Mas Não Cai”, principalmente na Globo.

Ela estava internada em Copacabana, zona sul do Rio. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa D’Or. A causa da morte não foi divulgada.

Judia nascida em Varsóvia, na Polônia, em março de 1926, Loran -cujo nome de batismo era Basza Ajs- veio ao Brasil com o pai, a mãe e os cinco irmãos fugindo da perseguição dos nazistas, em 1937. Instalaram-se no Rio de Janeiro, num sobrado da Praça Tiradentes, centro da capital fluminense.

Ela começou sua carreira aos 14 anos, no teatro, influenciada pelo pai, também ator e alfaiate. Destacou-se primeiro em clubes da comunidade judaica, onde se apresentava ao lado da irmã, e depois no teatro de revista, gênero mais popular, onde pode demonstrar sua vocação para o humor -e o sotaque carregado sublinhava essa sua faceta.

Sua carreira começa a deslanchar em 1952, num papel de destaque, aos 26 anos, a convite do maestro Armando Ângelo. Três anos depois, participaria de sua primeira chanchada nos cinemas, “Sinfonia Carioca”, de Watson Macedo, experiência seguida por outras comédias, sob a direção de Carlos Manga.

Com uma viagem a trabalho em 1957, para apresentar a peça “Fogo no Pandeiro”, acabou morando em Portugal por seis anos. Voltando ao Brasil, seguiria participando de muitas comédias ao longo dos anos 1960, pouco antes de estrear na TV Tupi, em 1966, no programa Espetáculos Tonelux.

De lá, foi convidada por Boni para ir à Globo, onde começou no humorístico “Bairro Feliz”, dirigido por Maurício Sherman. Seguiria para “Balança, Mas Não Cai”, criado por Max Nunes e Paulo Gracindo na Rádio Nacional, e que ganhou sua versão nas telinhas em 1968.

Passaria, então, pelos maiores programas de esquetes da emissora entre os anos 1970 e 1980, numa parceria de 17 anos com Jô Soares, passando por “Faça Humor, Não Faça Guerra”, “Satiricom”, “Planeta dos Homens” e “Viva o Gordo”.

Na “Escolinha”, em 1991, encarnou a imigrante portuguesa Manuela D’Além-Mar, e, ao longo dos anos, viveu outras personagens no humorístico, como a judia Sara Rebeca e Maria, outra mulher portuguesa, contracenando com Agildo Ribeiro como Manuel.

Na década de 1980, também ficaria marcada pelo papel como a empresa Frosina Maria de Jesus na novela “Amor com Amor Se Paga”. Em paralelo, estreou “Divirta-se com Berta Loran”, um espetáculo de variedades, em que contava piadas, cantava, dançava e sapateava, que ficou três anos em cartaz -e rendeu a ela um apartamento em Copacabana.

Ao longo dos anos, trabalhou também em “Cama de Gato”, “Cambalacho”, “Torre de Babel”, “Da Cor do Pecado”, o remake de “Ti Ti Ti”, “Zorra Total”, entre outras atrações da Globo.

Foi casada duas vezes e não teve filhos.

Loran vivia reclusa e não fazia participações maiores desde 2019, quando fez a personagem Dinorá Macondo na novela “A Dona do Pedaço”. Depois, ainda trabalhou em algumas comédias para o cinema, como “Juntos e Enrolados”, de 2022, além de ter sido tema de um episódio da série “Comediantes Que Amamos”.

Em 2016, ela foi tema da biografia “Berta Loran: 90 Anos de Humor”, escrita pelo jornalista e produtor João Luiz Azevedo, que resgata a biografia da atriz por meio de uma longa entrevista.

Fonte original Portal Banda B.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A declaração foi dada no podcast Redcast, transmitido na última quinta-feira (18/9). Foto: Divulgação
DIVISÃO Há 4 dias

Deputado federal defende separar país em Brasil do Norte e Brasil do Sul

Deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) afirmou que Brasil do Sul votaria em Bolsonaro, enquanto que o Brasil do Norte elegeria Lula

 Depois da confusão no velório, as autoridades confirmaram que o corpo era de Maximiliano Enrique Acosta, 28 anos, morador de Delfín Gallo. Foto: El Tucumano/Reprodução/ND
CENA DE FILME Há 4 dias

Após dias desaparecido, homem aparece vivo no próprio velório e gera caos na cidade

Diante das autoridades, a mãe do jovem teria reconhecido o cadáver como sendo de seu filho, mas ela errou

 Imagem: Reprodução YouTube Stash – Free Documentaries
PASSADO MACABRO Há 5 dias

Autora de best-sellers, famosa escritora matou mãe de melhor amiga e escondeu passado macabro por décadas

Ela teve mais de 40 livros publicados e milhões de exemplares vendidos

Com forte impacto econômico e turístico, a EXPOFACC 2025 deve impulsionar setores como hotelaria, gastronomia e comércio, consolidando Cornélio Procópio como polo de grandes eventos no Paraná. Foto Divulgação
ELA ESTÁ DE VOLTA Há 5 dias

Cornélio Procópio se prepara para viver a maior edição da EXPOFACC

De 12 a 16 de novembro, feira promete atrair milhares de visitantes com shows, rodeios e atrações ligadas ao agronegócio

 O jornalista destacou que pretende manter a essência do jornalismo humano e espontâneo. “Tudo sem roteiro. O roteiro se cria no caminho“. Foto Reprodução
EXPEDIÇÃO 399 Há 7 dias

Jornalista lança projeto para visitar os 399 municípios do Paraná começando por Siqueira Campos

Segundo Oliveira Júnior, a Expedição 399 será feita ‘sem roteiro’, criada a cada encontro e história revelada pelo caminho

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados