Ministro do Supremo Tribunal Federal visita o Norte Pioneiro em outubro

Da Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) confirmou a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, como palestrante da abertura da 56ª Semana Jurídica da instituição. O evento será realizado no dia 20 de outubro e marcará o início de uma programação voltada a debates sobre democracia, direitos humanos e os desafios atuais do sistema jurídico brasileiro.

Na palestra de abertura, Flávio Dino abordará o tema “O STF e a Democracia”, destacando o papel da Suprema Corte na garantia dos direitos fundamentais e nas reflexões sobre o cenário político e institucional contemporâneo. A participação do ministro insere o evento em um contexto de grande relevância, ao aproximar estudantes, professores, juristas e comunidade acadêmica das discussões que permeiam o futuro democrático do país.

Com o eixo central “Democracia e Direitos Humanos: desafios da atualidade”, a Semana Jurídica da UENP pretende reunir diferentes perspectivas do meio jurídico e acadêmico. A programação contará com conferências, mesas-redondas e debates que têm como objetivo ampliar o espaço de diálogo entre a universidade e o sistema de Justiça.

Tradicional no calendário da instituição, a Semana Jurídica chega à sua 56ª edição consolidada como um dos principais fóruns de discussão sobre direito e cidadania no Norte do Paraná. O encontro tem histórico de reunir nomes de destaque da área jurídica nacional e proporcionar aos estudantes uma experiência de formação que vai além da sala de aula.

A presença de Flávio Dino, atual ministro do STF e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, reforça a abrangência do evento e deve atrair a atenção da comunidade jurídica e acadêmica para as reflexões propostas. A expectativa é de que a abertura mobilize grande público e marque o início de uma semana de intensos debates sobre democracia e direitos humanos.