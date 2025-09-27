EPR Litoral orienta motoristas a tomar cuidado com peregrinos em Bandeirantes

A concessionária EPR Litoral Pioneiro, no entanto, alerta que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela BR-369, entre Cornélio Procópio e Jacarezinho. Isso porque milhares de peregrinos seguem a pé em direção ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, para participar das festividades religiosas em honra ao arcanjo, que todos os anos atraem devotos de diferentes estados brasileiros.

O evento é considerado um dos maiores do gênero no país e transforma Bandeirantes em um importante polo de turismo religioso. A cada edição, ônibus e caravanas chegam de várias regiões do Brasil, movimentando não apenas a fé, mas também a economia e o turismo local.

A grandiosidade do Santuário

Um dos pontos centrais que atraem os fiéis é a imponente estátua de São Miguel Arcanjo, com aproximadamente 19 metros de altura. A escultura, inteiramente construída em aço inox em Bandeirantes, está posicionada no topo do prédio que abriga a capela do Santíssimo e a sala das promessas. Trata-se da terceira maior estátua dedicada a São Miguel Arcanjo no mundo, símbolo de fé e devoção que impressiona tanto pela dimensão quanto pela beleza.

O Santuário São Miguel Arcanjo é reconhecido como um dos mais importantes centros de peregrinação do Brasil, recebendo milhares de visitantes ao longo do ano. Muitos devotos percorrem longas distâncias a pé como forma de pagar promessas e agradecer graças alcançadas.

É importante destacar que este monumento não deve ser confundido com a estátua que está em construção em São Miguel Arcanjo, em São Paulo, que será a maior estátua católica do mundo.