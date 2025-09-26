12°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

EPR Litoral Pioneiro recebe licença ambiental para iniciar duplicação entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Próxima etapa é a mobilização das empresas responsáveis pela obra para o início do trabalho em campo nas próximas semanas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
26/09/2025 às 10h41
EPR Litoral Pioneiro recebe licença ambiental para iniciar duplicação entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina
A primeira etapa de duplicação da BR-153 compreende o trecho de 50 quilômetros entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A EPR Litoral Pioneiro obteve a licença ambiental necessária para o início das obras de duplicação da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O documento foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela gestão dos processos de licenciamentos no Paraná.

A licença representa o avanço no cronograma de obras e a chancela de que o trabalho que será realizado está de acordo com critérios sociais e ambientais. “A emissão reforça que a concessionária é comprometida com o avanço das obras e também com as comunidades impactadas e os usuários que se relacionam com a rodovia. Desta maneira, promovemos o desenvolvimento sustentável das regiões no entorno das rodovias”, comenta o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Para receber a licença, a concessionária apresentou ao IAT o Plano de Controle Ambiental: um estudo detalhado com o levantamento de todos os aspectos ambientais que se relacionam com as obras e intervenções previstas. No levantamento são considerados fatores como solo, água, fauna, flora, ar, ruídos, vibrações, comunidades locais, entre outros. Além disso, durante o processo de análise do estudo foram realizadas vistorias aéreas e de campo em toda a rodovia, com objetivo de confirmar informações e sanar dúvidas apresentadas no estudo para o IAT

“A emissão da licença foi realizada em um bom período, o que mostra que se trata de um estudo com bastante maturidade”, avalia a coordenadora de Sustentabilidade da EPR Litoral Pioneiro, Cassia Padilha, que destaca que o monitoramento ambiental é constante, com supervisão durante toda a execução do projeto. Além disso, serão realizadas ações de educação ambiental, sustentabilidade e comunicação social junto às comunidades.

A próxima etapa é a mobilização das empresas responsáveis pela obra para o início do trabalho em campo nas próximas semanas.

Duplicação

A primeira etapa de duplicação da BR-153 compreende o trecho de 50 quilômetros entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: divulgação/Prefeitura de Bandeirantes.
NORTE PIONEIRO Há 11 horas

EPR Litoral orienta motoristas a tomar cuidado com peregrinos em Bandeirantes

Milhares de peregrinos seguem a pé em direção ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, para participar das festividades religiosas

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
ALERTA Há 2 dias

Região entra em estado de alerta para vendavais

Inmet prevê ventos de até 60km por hora em todo o Norte Pioneiro

 APAE de Jaboti recebeu R$ 40.223,78. Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Receita Federal destina mais de R$ 1,8 milhão para entidades sociais do Norte Pioneiro

Curiúva, Ibaiti, Siqueira Campos, Jaboti e Japira foram contempladas com valores originados de bens apreendidos em operações de combate ao crime

 Trajeto na região começará em Wenceslau Braz, e chegará em mais nove cidades. Foto: Assessoria
TURISMO SOBRE RODAS Há 5 dias

Caravana de trailers e motorhomes traz cultura do turismo sobre rodas ao Norte Pioneiro

Circuito Caminhos do Paraná levará atrações culturais e ambientais para Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e outras cinco cidades da região

 Os estudos que serão apresentados mostram um diagnóstico da região e os impactos que os trabalhos podem gerar. Foto: EPR Litoral Pioneiro
OBRAS Há 1 semana

EPR apresenta projeto de duplicação da rodovia que liga Jacarezinho e Cambará

Detalhes do projeto serão apresentados em reuniões na próxima semana, com a intenção de esclarecer dúvidas sobre a realização das obras

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados