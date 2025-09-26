GIRO PARANÁ

Unanimidade

Os três senadores paranaenses se manifestaram contra a PEC da Blindagem, arquivada por unanimidade na CCJ do Senado nesta quarta-feira (24). Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sérgio Moro (União), membros da comissão, acompanharam o parecer contrário do relator Alessandro Vieira (MDB-SE). Flávio Arns (PSB) também reforçou sua posição contrária durante a sessão.

Teto

Em discurso no Plenário, o senador Oriovisto também defendeu a fixação de um teto para a dívida bruta da União, conforme previsto na Constituição. Relator do PRS 8/2025, o parlamentar destacou que estados e municípios já possuem limites legais, enquanto o governo federal segue sem restrições. Para ele, a medida é essencial para assegurar responsabilidade fiscal, reduzir juros e atrair investimentos produtivos. Oriovisto afirmou que “dever infinitamente é absurdo” e que é preciso impor limites ao endividamento.

Apostas esportivas

O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) apresentou uma PEC que propõe regulamentar a publicidade das apostas esportivas on-line. Segundo ele, os brasileiros perdem bilhões de reais mensalmente nas chamadas “bets”, o que tem gerado preocupação das autoridades. A medida busca estabelecer regras para reduzir os impactos sociais e econômicos desse setor em expansão.

Pré-campanha

O governador Ratinho Júnior (PSD) avançou em sua articulação para disputar a Presidência da República em 2026. Em jantar no último domingo (21) com lideranças do partido na casa de Gilberto Kassab, foram definidas estratégias para a pré-campanha. Entre os pontos discutidos esteve a contratação de um marqueteiro; o nome de Nizan Guanaes chegou a ser cogitado, mas o publicitário recusou o convite. A equipe de Ratinho deve buscar outro profissional para coordenar a comunicação.

No Sudoeste

Levantamento da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop), com base na nova estimativa do IBGE, aponta que a população dos 42 municípios do Sudoeste do Paraná cresceu 0,7% em um ano, chegando a 689.348 habitantes. O índice supera a média estadual (+0,5%) e nacional (+0,3%). Os maiores municípios seguem sendo Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas e Dois Vizinhos, enquanto o maior crescimento percentual ocorreu em Vitorino, Santo Antônio do Sudoeste e Marmeleiro.

Paraná Trifásico

O Paraná Trifásico, maior programa de modernização da rede elétrica rural do País, foi destaque no 1º Congresso Brasileiro de Minas e Energia (CBME 2025), em Brasília. Desenvolvido pela Copel, o projeto foi reconhecido na área de infraestrutura de distribuição elétrica no campo. A iniciativa fortalece a agroindústria e os produtores rurais, garantindo energia de qualidade para o desenvolvimento regional e reforçando a posição do Paraná como referência na produção agropecuária.

População idosa

O governador em exercício Darci Piana autorizou a construção de estruturas voltadas à população idosa em quatro municípios do Paraná. Serão investidos R$ 20,2 milhões pela Semipi para erguer duas Cidades do Idoso, em Coronel Vivida e Toledo, e dois Centros de Convivência, em Candói e São Manoel do Paraná. Os espaços oferecerão serviços de saúde, lazer e integração, reforçando as políticas públicas de cuidado e qualidade de vida para a terceira idade.

Descarbonização industrial

O Paraná sancionou a Lei nº 22.624/2025, que institui a política de incentivo à descarbonização industrial no Estado. A medida, proposta pela deputada Maria Victória (PP) e sancionada pelo governador Ratinho Júnior (PSD), busca reduzir emissões, estimular inovação e alinhar desenvolvimento econômico a práticas sustentáveis. Construída em parceria com a Fiep, a lei fortalece a competitividade da indústria paranaense e coloca o Estado em destaque nas discussões da COP-30.

Programa Ganhando

Estão abertas até 15 de outubro as inscrições para o Programa Ganhando o Mundo da Ciência, que oferece cinco vagas para intercâmbio de pesquisa na Universidade Provincial de Kyoto (KPU), no Japão. São duas vagas para graduação/mestrado, duas para doutorado e uma para pós-doutorado. Esta é a segunda edição do programa no país, que já conta com cinco bolsistas paranaenses desde abril. O resultado será divulgado a partir de 31 de outubro de 2025 pela própria universidade.

Conectividade Rural

O Programa de Conectividade Rural do Paraná é finalista da 7ª edição do Prêmio Espírito Público, na categoria Gestão e Transformação Digital, concorrendo com o Rio Grande do Sul. Coordenada pela SEIA, a iniciativa já ampliou a cobertura de internet rural de 51% para 62,2% em menos de um ano e prevê conectar todo o campo até 2026. O resultado será anunciado em 27 de novembro, em Brasília, após votação popular em outubro.

Combustível de biometano

O Paraná inaugurou em Ponta Grossa o primeiro posto de combustíveis de biometano do Estado, considerado o maior do Brasil em capacidade de abastecimento de GNV em alta vazão. A iniciativa integra o projeto Corredores Sustentáveis, que utiliza energia limpa no transporte de cargas até o Porto de Paranaguá. O biometano é produzido na primeira refinaria do produto no Paraná, instalada em aterro sanitário, e marca um avanço na descarbonização da cadeia logística estadual.