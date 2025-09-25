Jogador de futsal de Wenceslau Braz segue entubado e internado na UTI

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - O jogador de futsal Gabriel Henrique de Jesus segue entubado e internado na UTI do Hospital Regional de Ponta Grossa. O atleta de Wenceslau Braz ficou ferido após ser atingido por um jogador da equipe rival durante partida do Campeonato Intermunicipal realizada na noite da última terça-feira (23) em Arapoti.

A Folha conversou com Anderson Maurício de Jesus, pai de Gabriel, que está acompanhando a situação do filho no hospital. “Tivemos uma visita ao Gabriel na tarde desta quarta-feira e os médicos nos informaram que ele continua entubado e internado na UTI. Peço oração de todos para o Gabriel sair dessa”, comentou.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, Gabriel faz parte da equipe de futsal de Wenceslau Braz que fazia uma partida contra a equipe Elite F. C. da cidade de Sengés quando acabou sendo atingido pelo jogador adversário. Com a pancada, Gabriel acabou caindo e batendo com a cabeça no chão, além de ter o nariz quebrado. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU, encaminhado ao hospital onde foi entubado e transferido para Ponta Grossa.

Nesta quinta-feira (25), a equipe Elite F. C. encaminhou uma nota sobre o incidente a reportagem informando que a situação aconteceu em uma “Disputa normal de Jogo”, frisando que o futsal é um esporte de contato e este tipo de situação pode acontecer. O texto ainda repudia as informações de que a jogada tenha sido intencional ou desproporcional. A equipe ainda manifestou sua solidariedade a Gabriel e informou que o jogador “Chiclete”, envolvido na jogada, também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Na nota, a equipe também reforça que é de responsabilidade da organização do evento promover uma estrutura adequada, atendimento médico e segurança dos atletas, reforçando a ausência de profissionais habilitados, kit de primeiros socorros e ambulância no local da partida, informação que já havia sido confirmada por outras testemunhas que estavam no ginásio no dia do incidente.

A Folha entrou em contato com os responsáveis pela organização do campeonato, mas foi informada que a organização não irá se pronunciar sobre os fatos ocorridos.