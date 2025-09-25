Governo vai investir mais de R$ 3,5 milhões para manutenção de estradas rurais em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), do Governo do Estado, assinou 396 convênios, que somam R$ 1,4 bilhão, para que as prefeituras possam adquirir maquinários e equipamentos usados no meio rural, principalmente para a manutenção de estradas. Em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, o investimento ultrapassa os R$ 3,5 milhões.

O valor foi confirmado oficialmente pelo vice-prefeito Paulo Henrique Lima, o Rick, em entrevista com a Folha. A emenda será utilizada para a aquisição de uma patrola, escavadeira hidráulica, rolo compressor e um caminhão basculante, maquinários que prometem mais agilidade e qualidade nos serviços prestados em estradas rurais do município.

Sob a liderança do prefeito Luiz Carlos Vidal, o Polaco, a prefeitura da cidade têm trabalhado constantemente para manter a qualidade das estradas. Serviços já são realizados para que os acessos a estas estradas permaneçam seguros para os moradores. Com os novos equipamentos, que devem chegar em breve, estes serviços serão ainda mais aprimorados.

Além dos maquinários, Wenceslau Braz recebeu outro importante investimento do Governo Estadual. Foram destinados R$ 6 milhões para a pavimentação da estrada que liga o Patrimônio São Miguel à PR-092, um trecho de grande fluxo por conta das granjas e plantações.

Contudo, este pacote de convênios vai auxiliar muitos outros municípios do Norte Pioneiro. A cidade de Pinhalão, por exemplo, foi a única da região que já recebeu os novos equipamentos, junto com outras 26 cidades do Paraná.

No total, a previsão é aplicar R$ 1,5 bilhão no programa, destinando recursos a fundo perdido a 397 municípios e oito consórcios intermunicipais. Só não serão contempladas as cidades de Curitiba e Pinhais, por não contarem com estradas rurais em seus territórios.

Cada município tem um teto de R$ 3,7 milhões para adquirir os equipamentos que se adaptem às suas necessidades, podendo escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

O repasse é feito diretamente às prefeituras, que são responsáveis pela licitação para a aquisição dos maquinários. Até o momento, 76 cidades apresentaram a documentação prevista nos convênios e 27 já iniciaram as compras dos equipamentos.

Os convênios têm vigência de 28 meses, sendo os quatro primeiros meses para aquisição dos equipamentos e os seguintes para a execução das melhorias, manutenções e adaptações das estradas rurais. Os equipamentos são incorporados ao patrimônio dos municípios para dar continuidade às melhorias.