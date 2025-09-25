GIRO PARANÁ

PRO Curitiba

A Prefeitura de Curitiba lançou o PRO Curitiba, maior programa de investimentos da história da cidade, com aporte de R$ 6 bilhões até 2028. Desse total, R$ 4,1 bilhões serão aplicados em obras sustentáveis e inovadoras coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. O pacote prevê ações em mobilidade, saúde, educação, habitação e tecnologia, além da manutenção urbana. Ao todo, são 338 obras e 1.779 serviços já concluídos ou em execução apenas em 2025.

Eleições 2026

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), voltou a dizer que a decisão sobre uma eventual candidatura à Presidência da República em 2026 caberá ao partido. Durante coletiva de imprensa, o governador afirmou ficar “feliz” por seu nome estar sendo discutido nacionalmente dentro do PSD. Ratinho destacou que o partido possui “muitos nomes qualificados”. A declaração ocorre após o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmar que Ratinho “só não será candidato ao Planalto em 2026 se não quiser”.

Leilão de transmissão

A Aneel aprovou o edital do leilão de transmissão que será realizado em 31 de outubro, na B3, em São Paulo, com investimentos previstos de R$ 7,89 bilhões. Entre os 11 lotes ofertados, o Paraná está entre os 12 Estados contemplados, reforçando a expansão e modernização da rede elétrica no Estado. No total, o certame abrange 1.178 km de linhas e 51 instalações, com contratos de concessão a serem assinados em 23 de fevereiro de 2026.

Menor IPVA

O Paraná passa a ter o menor IPVA do Brasil com a sanção da Lei nº 22.645/2025, que reduziu a alíquota de 3,5% para 1,9% sobre automóveis, motocicletas e caminhonetes. A medida beneficia 3,4 milhões de proprietários de veículos, que pagarão em média 45% a menos de imposto. Segundo o governador Ratinho Junior, a redução só foi possível graças à solidez fiscal do Estado.

Vem mais por aí

“E tem novidade! O governador anunciou que, no próximo ano, será lançado o programa de Refis, uma oportunidade importante para os contribuintes regularizarem suas dívidas com condições especiais de parcelamento e descontos. Além disso, a partir de 2026, o Paraná terá a menor alíquota de IPVA do país, consolidando mais uma conquista para o Estado, disse José Aparecido Alves, repórter Jotape.

PEC da Blindagem

O senador Sérgio Moro (União-PR) apresentou a única emenda à PEC da Blindagem, propondo limitar a proteção parlamentar apenas a crimes contra a honra. A medida busca preservar a liberdade de expressão dos congressistas sem ampliar o foro privilegiado. A proposta, contudo, enfrenta forte resistência na CCJ, cujo relator Alessandro Vieira (MDB-SE) defende o arquivamento do texto.

PIB paranaense

O Paraná registrou crescimento de 3,8% no PIB no 1º semestre de 2025, superando a média nacional de 2,5% e países como Espanha, França, Itália e Alemanha, segundo o Ipardes. Em valores absolutos, a economia estadual somou R$ 403 bilhões, equivalente a 6,51% do PIB brasileiro. O resultado foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que avançou 13,56% no período, seguida da indústria, com 3,4%.

Investimentos

O Paraná registrou recorde histórico de investimentos liquidados entre janeiro e agosto de 2025, somando R$ 2,3 bilhões no segundo quadrimestre, 49% acima do mesmo período do ano passado. As rodovias receberam 24% dos recursos, incluindo obras como a Ponte de Guaratuba e a Perimetral Leste de Foz do Iguaçu. Na infraestrutura urbana, foram mais de R$ 600 milhões destinados ao programa “Asfalto Novo, Vida Nova”, beneficiando 377 municípios com pavimentação, calçadas e iluminação em LED.

Indústria 4.0

O Governo do Paraná vai investir em Qualificação para Indústria 4.0. A iniciativa vai ofertar 13 turmas em oito cidades: Cascavel (1), Curitiba (2), Londrina (2), Maringá (2), Pato Branco (1), Ponta Grossa (2), São José dos Pinhais (1) e Campo Mourão (2). A previsão é de atender 260 alunos, em turmas de 20 participantes, cada um com direito a bolsa de R$ 1.008,00 para apoio financeiro durante os estudos. O curso terá foco em automação industrial, Internet das Coisas, sistemas robóticos e CLPs.

Natal da Disney

Curitiba será a primeira cidade do Brasil a receber um espetáculo oficial de Natal da Disney. O Disney Celebra: Um Natal Inesquecível acontece de 16 a 23 de dezembro no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Além do show, o projeto inclui ativações gratuitas como o Parque Mágico e o Disney+ Open Air.

Exportações na fronteira

O Porto Seco de Foz do Iguaçu movimentou US$ 4,78 bilhões entre janeiro e junho de 2025, o maior resultado já registrado para o período, segundo a Receita Federal. O valor representa crescimento de 32,96% frente a 2024, impulsionado sobretudo pelas exportações, que somaram US$ 2,46 bilhões, alta de 55,49%.

Exportações na Fronteira II

Apesar do avanço financeiro, o volume de cargas caiu 7,84%, refletindo a exportação de produtos mais tecnológicos e de maior valor agregado. O movimento de caminhões também cresceu 11,6%, com 97.812 veículos liberados, reforçando o papel estratégico de Foz como centro logístico do Mercosul.