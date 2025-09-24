Motorista embriagado é preso fazendo ziguezague na PR-092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem de 39 anos foi preso ao ser flagrado dirigindo alcoolizado e fazendo ziguezague pela rodovia PR-092. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (22) no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais realizavam uma operação de radar na altura do km 235 da rodovia quando, por volta das 18h00, flagraram um automóvel Fiat Uno transitando de um lado para o outro da pista. Diante da situação, os agentes iniciaram o acompanhamento do veículo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais sinalizaram para que o motorista parasse, mas ele ainda continuou dirigindo por cerca de 2 km para então parar o veículo. Assim que abordaram o motorista, os policiais perceberam que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo submetido ao teste do etilômetro que resultou em 1,28 mg/L de álcool no sangue. Além disso, a habilitação do motorista estava vencida.

Frente aos fatos, o motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante e o veículo apreendido.