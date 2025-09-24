9°C 23°C
Jaguariaíva, PR

Motorista embriagado é preso fazendo ziguezague na PR-092

Equipe da PRE realizava uma operação de radar quando flagraram o veículo de um lado para o outro na rodovia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/09/2025 às 15h20
Motorista embriagado é preso fazendo ziguezague na PR-092
Folha Extra

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem de 39 anos foi preso ao ser flagrado dirigindo alcoolizado e fazendo ziguezague pela rodovia PR-092. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (22) no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais realizavam uma operação de radar na altura do km 235 da rodovia quando, por volta das 18h00, flagraram um automóvel Fiat Uno transitando de um lado para o outro da pista. Diante da situação, os agentes iniciaram o acompanhamento do veículo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais sinalizaram para que o motorista parasse, mas ele ainda continuou dirigindo por cerca de 2 km para então parar o veículo. Assim que abordaram o motorista, os policiais perceberam que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo submetido ao teste do etilômetro que resultou em 1,28 mg/L de álcool no sangue. Além disso, a habilitação do motorista estava vencida.

Frente aos fatos, o motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante e o veículo apreendido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CULTURA Há 46 minutos

VI Mostra Cultural premia mais de 70 participantes do projeto Semeando Música em Arapoti

Mostra reuniu estudantes de música e técnica vocal, com presença de autoridades e entrega de troféus aos participantes

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
HOSPITALIZADO Há 2 horas

Atleta brazense é entubado após acidente em partida de futsal em Arapoti

Situação aconteceu durante partida válida pelo Campeonato Intermunicipal de Arapoti e atleta foi transferido para hospital de Ponta Grossa

 Foto: Divulgação.
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 1 dia

Acidente entre moto e caminhão mata homem na PR092

Colisão frontal aconteceu na noite do domingo no trecho que passa por Arapoti

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Arapoti capacita nutricionistas para aumentar a qualidade da merenda escolar

Profissionais participaram de um curso promovido pela Itaipu Binacional em Piraí do Sul

 Foto: Divulgação.
SUSTO Há 1 semana

Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092

Situação aconteceu no trecho entre Arapoti e Jaguariaíva; rodovia chegou a ser interditada

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados