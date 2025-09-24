GIRO PARANÁ

Celepar

O Governo do Paraná lançou o portal “Os dados são seus”, link: https://www.cgdsi.pr.gov.br/Pagina/Os-dados-sao-seus”, que reúne informações oficiais sobre a desestatização da Celepar. A plataforma traz perguntas e respostas, esclarece dúvidas sobre proteção de dados pessoais e detalha os objetivos do processo. O canal é vinculado ao Conselho Estadual de Governança Digital e Segurança da Informação (CGD-SI). O governo garante que a mudança no controle acionário da Celepar não altera as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O Estado continuará como controlador das informações, enquanto a empresa atua apenas como operadora.

Expovel

A Expovel 2025 será realizada de 5 a 9 de novembro, em Cascavel, com entrada gratuita pela primeira vez em mais de 40 anos. O evento no Parque de Exposições Celso Garcia Cid deve atrair mais de 100 mil pessoas em cinco dias. A programação inclui shows de João Bosco & Vinícius, Zé Neto & Cristiano, Hugo & Guilherme, entre outros. Além da música, haverá rodeios, leilões, exposições de animais, provas equestres e gastronomia variada.

Solução política

O governador do Paraná e pré-candidato à Presidência em 2026, Ratinho Júnior (PSD), defendeu em São Paulo a revisão da dosimetria das penas aplicadas aos envolvidos nos atos golpistas. Para ele, uma solução política é necessária para “pacificar o país”, cabendo ao Congresso decidir sobre a anistia e eventual inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros atores políticos.

PEC da Blindagem

Ratinho Júnior também criticou a PEC da Blindagem, classificada como “inapropriada e pouco discutida”. O governador disse que a proposta aprovada na Câmara vai “na contramão do que a sociedade defende” e que deve ser revista no Senado. Durante evento com empresários paulistas, ele apresentou dados econômicos do Paraná e reforçou sua presença no cenário nacional, apoiado pelo PSD.

Semana Literária e Feira do Livro

O Paraná vive a 44ª Semana Literária e Feira do Livro, maior evento simultâneo do gênero no Brasil, promovido pelo Sesc-PR em 27 cidades entre 13 e 17 de agosto. Neste ano, o homenageado é Dalton Trevisan, com a temática “Cidades Literárias”. A programação soma mais de 600 atividades, incluindo lançamentos, oficinas e saraus. A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas e vender 15 mil livros.

Canteiro do Patrimônio

Representantes da UFPR e do IPHAN se reuniram com a Prefeitura de Paranaguá para discutir a criação do Canteiro do Patrimônio, voltado à preservação do Centro Histórico. O projeto prevê oficinas, assistência técnica e formação de mão de obra especializada, com início em 2026. A iniciativa conta com recursos de emenda parlamentar do deputado Toninho Wandscheer (PP). Também foi debatida a possível retomada do Festival da Primavera, suspenso há 35 anos.

Código de Ética

A Assembleia Legislativa do Paraná promulgou seu primeiro Código de Ética, que prevê punições a deputados por postagens ofensivas nas redes sociais. O regimento, inédito no país, também coíbe a violência política de gênero no ambiente digital. As penalidades vão de advertência escrita a suspensão de prerrogativas por até 180 dias. A norma foi aprovada em 26 de agosto, com 38 votos favoráveis e apenas quatro contrários.

Café Qualidade

Seguem abertas até 30 de setembro as inscrições para a 23ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná, realizado no IDR-Paraná ou sindicatos rurais. A premiação será nos dias 24 e 25 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O concurso é o terceiro maior do Brasil, atrás apenas dos de Minas Gerais e Espírito Santo. A iniciativa valoriza a produção paranaense e amplia o mercado para os cafeicultores do Estado.

Investimento

O Paraná registrou R$ 2,3 bilhões em investimentos liquidados até agosto, maior valor da série histórica iniciada em 2001. O resultado é 49% superior a 2024 e 41,7% maior em termos reais. Em relação a 2018, o salto chega a 144%. A gestão estadual destaca que os recursos representam obras e serviços já entregues à população.

Estatuto da Metrópole

O Paraná encaminhou à Alep projeto que reorganiza as regiões metropolitanas, adequando-as ao Estatuto da Metrópole. Curitiba segue com 29 municípios, enquanto Londrina terá seis e Maringá cinco. Já Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Toledo e Umuarama deixam de ser RMs, mas ganham mais autonomia. A proposta cria conselhos interfederativos para políticas urbanas integradas.

Boas Práticas

O Tribunal de Contas do Paraná promove nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, em Curitiba, o Encontro Técnico dos Tribunais de Contas sobre Boas Práticas de Auditoria de RPPS. A programação contará com experiências dos TCs do PR, RJ, ES, MT, RS e SP. O evento será no auditório do TCE-PR e tem inscrições abertas no portal da Escola de Gestão Pública.

O agro

O Brasil tem mais cabeças de gado (238,2 milhões) do que habitantes (213,4 milhões), segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal 2024 do IBGE. Apesar da leve queda de 0,2% em relação a 2023, o número segue como o segundo maior da série histórica. O levantamento mostra ainda recorde na produção de leite, ovos e mel. O Paraná se destaca nesse cenário: ao lado do Piauí, lidera a produção nacional de mel, consolidando sua força no setor agropecuário.