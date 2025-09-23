9°C 23°C
Jaguariaíva, PR

Queda de postes e rompimento de fiação causou apagão em Wenceslau Braz e outras duas cidades

Chuvas e ventos fortes causaram quedas de postes e redes elétricas impactando o fornecimento de energia em vários municípios

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2025 às 17h33
Queda de postes e rompimento de fiação causou apagão em Wenceslau Braz e outras duas cidades
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A tempestade que atingiu o Paraná neste fim de semana causou transtornos e prejuízos na região do Norte Pioneiro. Municípios como Wenceslau Braz, Santana do Itararé e São José da Boa Vista ficaram longos períodos sem fornecimento de energia elétrica. A situação ainda causou problemas no abastecimento de água em algumas cidades da região.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem junto a Copel, a chuva forte que chegou a região no fim da tarde do domingo (21) provocou danos as redes elétricas primária e secundária que promovem o fornecimento de energia a grande parte das cidades do Norte Pioneiro. Com isso, ainda no domingo houve queda de energia em Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina, Santana do Itararé e São José da Boa Vista, além da região de Bandeirantes onde os ventos derrubaram duas torres de transmissão.

Ainda na noite do domingo, a energia voltou para os municípios. Segundo a Copel, foi utilizada uma rede alternativa para que a população não ficasse sem energia elétrica até que fossem realizadas as obras de manutenção e recuperação da rede principal. Porém, uma chuva isolada entre a madrugada e manhã da segunda-feira (22) voltou a interromper o fornecimento de energia e cidades como Wenceslau Braz, Santana do Itararé e São José da Boa Vista ficaram sem energia até o final da tarde.

Devido a falta de energia, também foram registrados problemas nos sistemas de abastecimento da Sanepar. Segundo a Companhia, as cidades mais afetadas foram Siqueira Campos, Joaquim Távora, Quatiguá e Santo Antônio da Platina.

Em Wenceslau Braz, a Copel informou um cronograma de desligamento programado para realização de obras e manutenção da rede. O primeiro serviço começou nesta terça-feira (23) com ações programadas para próxima sexta-feira (26), terça-feira (30) e quarta-feira (01). Os desligamentos estão programados para acontecer entre as 09h00 e as 17h00 principalmente na zona rural do município.

