7°C 24°C
Jaguariaíva, PR

Temporal deixa região sem energia elétrica e afeta abastecimento de água

Chuva que atingiu o Norte Pioneiro no fim da tarde do domingo causou estragos em alguns municípios que ainda enfrentam os danos da tempestade

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/09/2025 às 10h21
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O temporal que atingiu o Paraná neste final de semana ainda causa impactos em diversas cidades do Estado. Na região do Norte Pioneiro, por exemplo, um dos principais problemas está relacionado ao corte no fornecimento de energia elétrica que também afeta o abastecimento de água para população.

Na região do Norte Pioneiro, os ventos fortes que anunciavam a tempestade começaram ainda na tarde do último domingo (21). A princípio, a chuva chegou de forma leve com algumas gotículas que se quer apagavam a poeira. Já no fim da tarde, o tempo fechou de vez e os ventos e chuva forte protagonizaram um forte temporal. Apesar de felizmente a chuva não ter causado grandes danos materiais na região, a fornecimento de energia elétrica foi duramente afetado.

Por volta das 18h00 do domingo não havia energia elétrica nos municípios de Wenceslau Braz, Siqueira Campos, São José da Boa Vista e Santana do Itararé. Também houve registros de falta de energia em Santo Antônio da Platina, Carlópolis e Guapirama. O fornecimento de energia só foi reestabelecido no fim da noite do domingo.

Apesar disso, nesta segunda-feira (22) mesmo após a chuva moradores de alguns municípios foram pegos de surpresa com o corte na energia. Em Wenceslau Braz, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso por volta da 10h00 e só reestabelecido no fim da tarde por volta das 17h00. Há registros de falta de energia também nos municípios de São José da Boa Vista e Santana do Itararé.

Como consequência da falta de energia elétrica, moradores de alguns municípios da região já enfrentam problemas com o abastecimento de água, uma vez que as Estações de Tratamento e Captação de água da Sanepar dependem de energia elétrica para o funcionamento. De acordo com a Companhia, a situação causou problemas no abastecimento em 50 municípios paranaenses. Na região do Norte Pioneiro, as cidades mais afetadas foram Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Carlópolis e Guapirama.

A Folha entrou em contato com a Copel para saber mais informações sobre os problemas que causaram o apagão e aguarda o retorno.

