Wenceslau Braz enfrenta 15 horas sem energia; 448 mil imóveis no Paraná ficam sem luz

Wenceslau Braz - Mais de 600 equipes de serviços, manutenção e construção de redes da Copel continuam atuando na recuperação dos danos causados pelos temporais que atingem o Paraná desde o último sábado (20). O balanço mais recente contabiliza 131 postes quebrados e duas torres de alta tensão derrubadas pela força dos ventos e pela queda de árvores sobre a rede elétrica. Trata-se do evento climático mais severo enfrentado pela companhia em 2025.

O pico de interrupção ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (22), quando 1,1 milhão de unidades consumidoras ficaram simultaneamente sem energia. As chuvas persistentes ao longo da manhã dificultaram o trabalho das equipes e provocaram novos desligamentos.

Norte Pioneiro: Wenceslau Braz enfrenta longas horas sem energia

No Norte Pioneiro, a situação foi ainda mais delicada. Em Wenceslau Braz, a população ficou sem energia já no domingo (21), das 16h até por volta das 22h. Nesta segunda-feira (22), a instabilidade voltou a afetar a cidade: a energia foi interrompida às 10h da manhã e somente restabelecida às 20h, resultando em nove horas consecutivas sem eletricidade e também sem comunicação de internet.

Ainda não há informação de danos e prejuízos em produções rurais e urbanas, como granjas, hospitais e supermercados. A reportagem segue apurando.

Danos e causas

As interrupções são provocadas, principalmente, pela queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, ocasionando rompimento de cabos, curtos-circuitos e até a quebra de postes. As equipes da Copel priorizam o atendimento a hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais, trabalhando de forma organizada e segura.

Segundo o Simepar, além das chuvas, o Paraná registrou forte atividade elétrica atmosférica nesta segunda, especialmente no Oeste, Noroeste e Vale do Ivaí. Rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h em Altônia e Ubiratã, no Noroeste, e também em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Já a Defesa Civil registrou 121 árvores caídas em Curitiba, 15 em Londrina e 13 em Maringá. Em Bandeirantes, duas torres de alta tensão foram derrubadas pelos ventos, mas a Copel conseguiu redirecionar o fornecimento para linhas alternativas, evitando a interrupção total na região. A reconstrução dessas torres deve ser concluída até o fim desta semana.