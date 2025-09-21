Campos Gerais terão protesto neste domingo contra PEC da Blindagem e Anistia

O ato busca dar voz à população que se posiciona contra a proposta. Foto José Aldinan - Portal DCMais

Moradores dos Campos Gerais do Paraná vão se reunir na tarde deste domingo (21), a partir das 15 horas, na Praça da Igreja dos Polacos, em Ponta Grossa, para participar de uma manifestação contra a chamada PEC da Blindagem e contra a Anistia.

O ato busca dar voz à população que se posiciona contra alterações legislativas que, segundo os organizadores, podem favorecer políticos envolvidos em irregularidades e fragilizar os mecanismos de combate à corrupção.

A mobilização em Ponta Grossa integra uma ação nacional marcada para este domingo, com manifestações em diversas cidades brasileiras. Nas redes sociais, a hashtag #Dia21PovoNaRua ultrapassou 470 mil menções, figurando entre os principais assuntos do momento no X (antigo Twitter).

De acordo com os organizadores, o encontro será pacífico, aberto a todos que desejarem se unir em defesa da soberania popular. Estão sendo preparados cartazes, faixas e bandeiras para marcar presença na praça e reforçar a indignação dos cidadãos dos Campos Gerais.