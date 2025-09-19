EPR apresenta projeto de duplicação da rodovia que liga Jacarezinho e Cambará

Os estudos que serão apresentados mostram um diagnóstico da região e os impactos que os trabalhos podem gerar. Foto: EPR Litoral Pioneiro

As obras da EPR Litoral Pioneiro estão transformando as rodovias do Norte Pioneiro. Na próxima semana, a concessionária realizará duas importantes reuniões para apresentar, com detalhes, o projeto de duplicação da BR-369, entre Jacarezinho e Cambará.

As reuniões técnicas acontecerão na terça-feira (23) e quarta-feira (24), com foco nas comunidades destas cidades. Os eventos serão uma oportunidade para que os moradores dos dois municípios conheçam e esclareçam dúvidas sobre o projeto e a realização das obras.

Os estudos que serão apresentados mostram um diagnóstico da região e os impactos que os trabalhos podem gerar, bem como medidas para reduzir a interferência nas comunidades. O primeiro encontro será em Cambará, na terça-feira (23), no Espaço Cultural Nilza Furlan (Avenida Brasil, 1192).

Na quarta-feira (24), a concessionária se reúne com os moradores de Jacarezinho no Complexo Educacional Sonia Regina Camargo da Silva, no Distrito de Marques dos Reis (Rua Carlos Gomes, 191).

As duas reuniões acontecerão com início às 19h00, e serão transmitidas ao vivo na página do YouTube da empresa Caruso, pelos links: https://www.youtube.com/watch?v=KEAentpmslQ (Cambará) e https://www.youtube.com/watch?v=h9LVNH7jpfI (Jacarezinho).

Duplicação da BR-369

O projeto de duplicação da BR-369 está em fase de licença ambiental junto ao Instituto Água e Terra. Ao todo, serão duplicados 74,4 quilômetros da BR-369, em três fases: