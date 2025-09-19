11°C 28°C
Prefeitos da Amunorpi participam de palestra sobre a segurança da região em Jacarezinho

Sob a condução do secretário estadual Hudson Leôncio, o encontro destacou dados e ações de Segurança Pública no Norte Pioneiro

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
19/09/2025 às 16h07 Atualizada em 19/09/2025 às 16h14
Prefeitos participaram da palestra, que foi conduzida pelo secretário de Estado, Hudson Leôncio. Foto: Marcos Junior

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - O Cine Iguaçu de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, foi palco de uma importante palestra sobre as ações do Estado de Segurança Pública. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira, que apresentou os dados para prefeitos da Amunorpi e outras lideranças regionais.

A palestra aconteceu na noite desta quinta-feira (18), reunindo desde prefeitos, empresários, lideranças da região e moradores. O evento faz parte das atividades da Missão Paraná II, que teve início nesta semana com operações, palestras e outros serviços no Norte Pioneiro.

O secretário Hudson Leôncio apresentou números e ações na área da segurança pública em todo o Estado, incluindo nas cidades de abrangência da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi).

Durante o encontro, estiveram presentes os prefeitos Régis Willian, que além de prefeito de Jaboti também é presidente da Amunorpi, Hariel Fogaça, de Japira, Joselei Aparecido de Carvalho, o Zelei, de Conselheiro Mairinck, Lisandro Baggio, de Ribeirão Claro, Cezar Bueno de Melo, de Tomazina, e Elcio José Vidal, o Calé, de Santana do Itararé.

Régis Willian, presidente da Amunorpi, destacou que a palestra foi de grande importância, e também foi importante a participação de moradores de toda a região, para saberem mais informações sobre esta área.

Segundo a Associação, além das informações de segurança, foram entregues e solicitados pedidos diretamente para o secretário Hudson Leôncio.

