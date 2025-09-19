11°C 28°C
EPR Litoral Pioneiro dá prazo final para identificação de redes de telecom às margens das rodovias da região

Concessionária identificou cabos e postes sem registro durante inspeções na BR-153 e precisa da regularização para evitar a remoção inadequada dos equipamentos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
19/09/2025 às 10h25
Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

As empresas de telecomunicação com infraestrutura nas margens das rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro têm menos de uma semana para se identificarem junto à concessionária. A medida é essencial para regularizar equipamentos que não estão identificados às margens das rodovias, e podem ser retirados para a realização de obras.

Durante inspeção nas rodovias, foram encontrados diversos postes e estruturas de fibra óptica sem identificação, inclusive em áreas subterrâneas, especialmente nas margens da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

A falta da identificação pode resultar na retirada dos dispositivos durante as obras, prejudicando os moradores da região. Por este motivo, é preciso que as prestadoras de serviço de telecomunicação responsáveis pelos equipamentos entrem em contato com a concessionária para o início da regularização das redes.

O prazo para identificação é curto, e as prestadoras do serviço devem se identificar até a próxima quinta-feira (25). O canal de contato com a concessionária é pelo email [email protected] .

