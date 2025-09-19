GIRO PARANÁ

Código do Empreendedor

O deputado Alexandre Curi anunciou a criação do Código do Empreendedor Paranaense, que irá revisar mais de 21 mil leis estaduais para desburocratizar e simplificar a vida dos empresários. Em publicação recente, ele reforçou: “Menos burocracia, mais futuro para o Paraná”. A iniciativa, já em andamento na Assembleia Legislativa, busca modernizar a legislação e incentivar o desenvolvimento econômico do estado.

Investimento

O prefeito Eduardo Pimentel anunciou um pacote de R$ 49,2 milhões em investimentos na Educação de Curitiba. Serão R$ 48 milhões destinados a obras em 11 escolas e CMEIs das regionais Boa Vista, Boqueirão, Matriz, CIC e Bairro Novo, e mais R$ 1,2 milhão para a compra de equipamentos tecnológicos, como notebooks e óculos de realidade virtual, que vão beneficiar diretamente 4,3 mil estudantes das 34 unidades de tempo integral.

Transporte público

A Prefeitura de Londrina entregou seis novos ônibus à empresa Londrisul, finalizando mais uma etapa da renovação da frota do transporte coletivo. Desde o início de 2025, já foram incorporados 102 veículos novos, totalizando R$ 85 milhões em investimentos. A frota municipal chega a 378 veículos, todos adaptados e metade com ar-condicionado.

Hospital da Criança

O Hospital da Criança de Maringá completou um ano com mais de 40 mil procedimentos realizados. A unidade já superou metas, com destaque para a antecipação do serviço de oncologia pediátrica, previsto apenas para 2027. Além de consultas, exames e cirurgias, o hospital iniciou atendimentos em UTI e ambulatório de doenças raras. A previsão para 2026 é ampliar leitos e consolidar serviços de maior complexidade.

100+

A Copel segue como a maior empresa do Paraná pelo Valor Ponderado de Grandeza (VPG), no ranking das 100 maiores da revista Amanhã e PwC Brasil. O desempenho acompanha o crescimento de 63% do PIB estadual entre 2018 e 2024, que atingiu R$ 718,9 bilhões. A Coamo manteve a liderança em vendas e a Rumo assumiu a terceira posição, à frente da Klabin. Treze novas companhias passaram a integrar a lista, como Compagas, Usina Santa Terezinha e Mili.

Crescimento econômico

O Paraná registrou um crescimento econômico de 6,1% no primeiro semestre de 2025, liderando o ranking nacional. O desempenho foi impulsionado pela expansão da agropecuária, com destaque para a produção de grãos e proteína animal. A indústria e o setor de serviços também apresentaram resultados expressivos, sustentados por um ambiente favorável a investimentos e políticas estaduais de incentivo.

PEC da Blindagem

Dezoito deputados federais do Paraná votaram a favor da PEC da Blindagem, que aumenta a proteção judicial de parlamentares. A medida, aprovada pela Câmara, retomou a votação secreta para a autorização de processos criminais contra deputados e senadores. A aprovação do voto secreto ocorreu após uma manobra regimental e foi alvo de críticas por favorecer a impunidade. O texto segue agora para o Senado.

Poupatempo

O programa Poupatempo Paraná, criado pelo decreto nº 11.247/2025, terá 20 unidades implantadas em três fases. A primeira etapa contempla Curitiba (Shopping Estação e Park Shopping Boulevard), Ponta Grossa, Umuarama, Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá e São José dos Pinhais. Na segunda fase, as unidades serão abertas em Araucária, Campo Mourão, Cascavel, Colombo, Curitiba (Boa Vista), Guarapuava e Paranaguá; e na terceira, em Apucarana, Arapongas, Campo Largo, Pinhais e Toledo.

Casa da Mulher

O Governo do Paraná autorizou R$ 13,2 milhões em licitações para obras voltadas às políticas para mulheres e idosos em sete municípios. A primeira Casa da Mulher Paranaense será implantada em Corbélia, enquanto os investimentos também contemplam Chopinzinho, Coronel Domingos Soares, São João do Ivaí, Teixeira Soares, Porto Amazonas e Guaraci, com ampliações, reformas e construções de instituições de acolhimento e centros de convivência.

Contratações

O Paraná lidera em 2025 a intermediação de mão de obra formal no Brasil, com 118.675 contratações efetivadas pelas Agências do Trabalhador entre janeiro e agosto, segundo o Ministério do Trabalho. O número representa 28% de todas as colocações via Sine no país. O desempenho supera com folga Ceará (40.539) e São Paulo (32.336), consolidando o Estado como referência nacional em políticas públicas de emprego.

Sistema de segurança

Paraná vai ter um sistema próprio de inteligência de segurança pública. A iniciativa busca fortalecer a atuação das forças policiais e do Corpo de Bombeiros por meio da integração das atividades de inteligência. O órgão central será o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP), vinculado à Secretaria da Segurança Pública.

Sistema de segurança II

Será formulado um Plano de Inteligência da Segurança Pública, indicando programas de prevenção e combate à criminalidade. O sistema prevê intercâmbio de informações entre agências, capacitação de profissionais e orientações técnicas para aprimorar a atividade policial. A troca de dados será feita em canal seguro, com protocolos rígidos e diferentes níveis de acesso, garantindo confidencialidade e eficiência no enfrentamento do crime.