GIRO PARANÁ

O Climatempo alerta para uma nova onda de calor entre 18 e 22 de setembro, a sexta do ano, com forte impacto no norte do Paraná. Foto: José Fernando Ogura/AEN

Onda de calor

O Climatempo alerta para uma nova onda de calor entre 18 e 22 de setembro, a sexta do ano, com forte impacto no norte do Paraná. As temperaturas devem subir bem acima da média, podendo superar os 40°C em várias regiões do país. Capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória podem se aproximar de recordes históricos. No Paraná, além do calor extremo, há risco de redemoinhos e cortinas de poeira antes das chuvas.

Pré-candidata

O Progressistas confirmou Cida Borghetti como pré-candidata ao Governo do Paraná em 2026, oficializando seu retorno ao cenário político estadual. A ex-governadora destacou o compromisso com desenvolvimento e inovação, lembrando projetos iniciados em sua gestão de 2018. O partido notificou institutos para incluir seu nome em pesquisas eleitorais, com base em norma do TSE.

Pré-candidato

No início deste mês, o senador Sérgio Moro (União Brasil) também comunicou sua pré-candidatura ao Governo do Paraná em 2026. Ao assumir a presidência estadual do partido, afirmou que o movimento foi um “passo necessário” para consolidar o projeto eleitoral. Moro disse que a decisão será construída junto à federação União Progressista, mas reiterou que está no páreo.

IPVA mais barato

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira (16) o projeto que reduz em 45% a alíquota do IPVA no Estado. A medida baixa a taxa de 3,5% para 1,9% a partir de 2026, a menor do Brasil. A proposta, de autoria do Executivo, recebeu 48 votos favoráveis e segue para sanção. O benefício alcançará cerca de 83% da frota tributada, abrangendo mais de 3 milhões de veículos.

Aumentou

De acordo com o Detran-PR, o número de emplacamentos de veículos no Paraná aumentou 11% em 10 dias. Entre 10 e 19 de agosto foram registrados 10.647 emplacamentos em todo o estado. Nos 10 dias seguintes, de 20 a 29 de agosto, o total subiu para 11.807, média de 1.118 por dia. Somente em 20 de agosto foram contabilizadas 1.418 novas placas.

Convênios

O Governo do Paraná celebrou a marca de mil convênios firmados pela Secretaria das Cidades com municípios nos últimos seis meses. Somados, os acordos ultrapassam R$ 1,54 bilhão em investimentos, com destaque para o programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado a maior iniciativa de urbanização da América do Sul. Segundo o secretário Guto Silva, os convênios levam infraestrutura e qualidade de vida a todas as regiões do Estado.

Exportação

O Porto de Paranaguá foi líder nacional nas exportações de soja em agosto, com 2 milhões de toneladas embarcadas, movimentando US$ 845,9 milhões. A China respondeu por mais de 90% da demanda, seguida por Tailândia e Iraque. Além da soja, Paranaguá também se destaca na exportação de frango e farelo de soja, consolidando-se como corredor global de grãos e proteínas.

FIT América Latina

O Viaje Paraná participa da FIT América Latina em Buenos Aires, de 27 a 30 de setembro. O estande terá 18 coexpositores, entre hotéis, resorts, agências e prefeituras. A Argentina é o principal emissor de turistas ao Estado, com 38% do total em 2025. A ação integra a estratégia de internacionalização do turismo paranaense.

Valor 1000

A Sanepar foi eleita líder no setor de Saneamento no Sul do Brasil pelo ranking Valor 1000. A companhia ocupa a 1ª posição regional e a 4ª nacional no segmento. Em 2024, registrou receita líquida de R$ 6,8 bilhões. Atua em 345 municípios, com 100% de água tratada e 81,5% de coleta de esgoto.

Concurso público

O Ministério Público do Paraná abriu inscrições para concurso público até o dia 16 de outubro. São dez vagas para promotor substituto, com possibilidade de novas durante a validade. O edital prevê cotas de 5% para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. A primeira prova objetiva será aplicada em 14 de dezembro, seguida das etapas subsequentes em 2026.

Avaliação do governo

Pesquisa Genial/Quaest, realizada entre 12 e 14 de setembro com 2.004 entrevistados presencialmente, aponta que 38% dos brasileiros avaliam negativamente o governo Lula. Já 31% consideram a gestão positiva, enquanto 28% a classificam como regular. Outros 3% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Avaliação do governo II

Na comparação com agosto, houve queda de um ponto percentual na avaliação negativa (de 39% para 38%). A visão positiva permaneceu estável em 31%, assim como os 3% que não responderam. Já os que veem o governo como regular passaram de 27% para 28%. A margem de erro é de dois pontos, com 95% de confiança.