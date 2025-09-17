13°C 27°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Incêndio queima cerca de cinco mil metros quadrados de vegetação em Santo Antônio da Platina

Chamas se espalharam rapidamente pelo Morro do Sabão, destruindo grande parte de sua vegetação; casos semelhantes foram registrados outras vezes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM TA NO SITE
17/09/2025 às 17h14
Chamas destruíram cerca de cinco mil quilômetros quadrados do Morro do Sabão. Foto: Ta no Site

DA REDAÇÃO/TA NO SITE - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Infelizmente a cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, registrou mais um incêndio em vegetação no fim da tarde desta terça-feira (16). O fogo atingiu o Morro do Sabão, área conhecida da cidade, destruindo aproximadamente cinco mil metros quadrados de vegetação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início por volta das 19h00, em um ponto utilizado de forma irregular para descarte de lixo, às margens da rodovia PR-092.

As condições climáticas locais, com tempo seco e baixa umidade do ar, contribuíram para a rápida propagação do incêndio. A cidade tem registrado situações semelhantes nas últimas semanas, embora nenhuma tenha atingido a proporção do ocorrido nesta terça-feira. Situações como essa vêm causando prejuízos ambientais significativos e afetam diretamente a saúde da população, aumentando o risco de problemas respiratórios, alergias e crises de asma.

De acordo com relatos, o fogo se iniciou em uma área já conhecida por moradores como ponto de despejo irregular de resíduos. O acúmulo de lixo, além de agravar o impacto ambiental, potencializa a ocorrência de novos incêndios, exigindo atenção redobrada das autoridades locais.

O Corpo de Bombeiros reforça que queimadas em áreas de vegetação configuram crime ambiental, com penalidades previstas pela legislação brasileira. Além da destruição da fauna e flora, a fumaça gerada representa risco a comunidades vizinhas e a motoristas que trafegam pela região, podendo reduzir a visibilidade nas rodovias e aumentar a chance de acidentes.

A situação não é isolada em Santo Antônio da Platina. Cidades da região, como Jacarezinho e Cambará, vêm enfrentando episódios semelhantes, intensificados pelo longo período de seca que atinge a área. Em Cambará, por exemplo, não choveu acima de 1mm nos últimos 50 dias, enquanto outras cidades registram mais de 27 dias sem precipitação significativa.

Essa combinação de tempo seco, baixa umidade, pontos de descarte irregular de lixo e irresponsabilidade de alguns moradores, cria um cenário de alerta constante para incêndios florestais.

As autoridades reforçam que a prevenção é fundamental. Queimadas, mesmo que pequenas, podem evoluir rapidamente para incêndios de grandes proporções, colocando em risco vidas humanas, a biodiversidade e a infraestrutura urbana. O Corpo de Bombeiros recomenda que moradores evitem qualquer tipo de queima em áreas abertas e comuniquem imediatamente casos de incêndio às equipes de emergência.

A corporação também alerta que, caso algum morador presencie atividade suspeita que possa terminar em incêndios, a denúncia é a coisa certa a se fazer, antes que alguma tragédia aconteça na região.

