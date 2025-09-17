13°C 27°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092

Situação aconteceu no trecho entre Arapoti e Jaguariaíva; rodovia chegou a ser interditada

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
17/09/2025 às 17h05
Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um caminhoneiro levou um susto e teve um grande prejuízo após a carreta que ele conduzia pegar fogo. A situação aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (17) na rodovia PR-092 trecho que liga Arapoti a Jaguariaíva e a pista chegou a ser interditada.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a carreta Scania carregada com açúcar seguia no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando, na altura do km 202, o veículo começou a pegar fogo. Felizmente, o motorista conseguiu escapar ileso e ainda desengatar o reboque. Apesar disso, o prejuízo foi grande, uma vez que o cavalo mecânico foi completamente destruído.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência e controlaram as chamas. O trânsito da rodovia chegou a ser interditado para os trabalhos das equipes e limpeza da pista, funcionando no sistema pare e siga e sendo totalmente liberado por volta das 15h30.

A equipe da PRE tomou as medidas cabíveis ao caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caminhão pegou fogo na PR-092, entre as cidades de Jaguariaíva e Arapoti. Foto: Divulgação/EPR Litoral Pioneiro
INCÊNDIO NA RODOVIA Há 5 horas

Caminhão carregado com açúcar pega fogo e interdita a PR-092

Incêndio aconteceu no trecho que liga as cidades de Jaguariaíva e Arapoti

 Foto: Divulgação.
FURTO Há 8 horas

Caminhonete de homem morto em Arapoti é furtada durante julgamento dos acusados

Veículo que pertenceu a “Jorjão do Mel” foi levada de uma propriedade rural que fica no bairro Serro do Leão em Arapoti

 Foto: Divulgação.
SAÚDE Há 1 dia

Arapoti investe em tecnologia para agilizar diagnóstico precoce de câncer de pele

Tele Dermatologia garante maior agilidade na detecção, o que aumenta as chances de cura do paciente

 Prefeitura avançou em mais uma etapa de sinalização da trilha. Foto: Divulgação
TURISMO Há 1 dia

Arapoti avança na marcação da Escarpa Devoniana e aposta no turismo local

Prefeitura já sinalizou mais de 40 km do percurso da Escarpa e ainda orientou os moradores sobre a importância de preservar a trilha e receber bem os visitantes

 Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 2 dias

Homem sequestrado em Arapoti é obrigado a pagar R$ 22 mil a criminosos em Wenceslau Braz

Em outra ocorrência, Polícia Civil também prendeu homem por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados