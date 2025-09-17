Carreta carregada com açúcar pega fogo na PR-092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um caminhoneiro levou um susto e teve um grande prejuízo após a carreta que ele conduzia pegar fogo. A situação aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira (17) na rodovia PR-092 trecho que liga Arapoti a Jaguariaíva e a pista chegou a ser interditada.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a carreta Scania carregada com açúcar seguia no sentido Arapoti a Jaguariaíva quando, na altura do km 202, o veículo começou a pegar fogo. Felizmente, o motorista conseguiu escapar ileso e ainda desengatar o reboque. Apesar disso, o prejuízo foi grande, uma vez que o cavalo mecânico foi completamente destruído.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra o trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência e controlaram as chamas. O trânsito da rodovia chegou a ser interditado para os trabalhos das equipes e limpeza da pista, funcionando no sistema pare e siga e sendo totalmente liberado por volta das 15h30.

A equipe da PRE tomou as medidas cabíveis ao caso.