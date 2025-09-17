13°C 27°C
Caminhão carregado com açúcar pega fogo e interdita a PR-092

Incêndio aconteceu no trecho que liga as cidades de Jaguariaíva e Arapoti

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
17/09/2025 às 14h35
Caminhão pegou fogo na PR-092, entre as cidades de Jaguariaíva e Arapoti. Foto: Divulgação/EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na manhã desta quarta-feira (17), um caminhão pegou fogo na PR-092, entre as cidades de Jaguariaíva e Arapoti, nos Campos Gerais. Segundo as primeiras informações, o incêndio começou por volta das 10h40, e a pista segue interditada para remoção do veículo e limpeza da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo, uma Scania com placas de Santo Antônio da Platina, transportava açúcar e seguia no sentido de Arapoti para Jaguariaíva quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, o cavalo-trator começou a pegar fogo. Aparentemente, a carga e o semirreboque não foram atingidos.

O condutor, um homem de 60 anos de idade saiu ileso da situação, mas viu as chamas consumirem o cavalo-trator do veículo.

A rodovia permaneceu totalmente interditada até 12h40 e, em seguida, passou a operar no sistema pare e siga, enquanto equipes trabalhavam no resfriamento do veículo para viabilizar sua remoção.

Por volta das 14h20, a EPR Litoral Pioneiro emitiu um comunicado alertando que a pista ainda segue interditada para a remoção do veículo e limpeza da pista. “Segue interditada a pista sentido Jaguariaíva no km 202,400 da PR-092, em Arapoti. Equipes da EPR Litoral Pioneiro trabalham na remoção da carreta e na limpeza da pista”, diz.

No momento, lentidão de 9 quilômetros em direção a Jaguariaíva, mas a pista sentido a Santo Antônio da Platina segue com fluxo normal, em mão dupla.

Foto: Divulgação.
