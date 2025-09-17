Banco Bradesco anuncia encerramento de atividades na agência de Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Após décadas de atendimento presencial no município de Wenceslau Braz, região do Norte Pioneiro, o Banco Bradesco anunciou o encerramento das atividades da agência local. A unidade permanecerá em funcionamento apenas até esta sexta-feira (19), quando encerra oficialmente suas operações. A partir desta data, os clientes deverão ser atendidos por meio da Rede de Correspondentes Bradesco Expresso, que garantirá a continuidade dos serviços bancários na cidade.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo Banco, o fechamento da agência faz parte de um processo de reestruturação. Apesar disso, a instituição destacou que continuará presente em Wenceslau Braz, buscando oferecer aos clientes alternativas práticas para que não fiquem desassistidos.

Por meio da Rede Bradesco Expresso, será possível realizar operações consideradas essenciais, como a abertura de contas, solicitação de cartões de crédito, contratação de empréstimos, pagamento de contas e boletos, além de serviços de saque, depósito e transferências. A modalidade de atendimento busca simplificar o acesso aos produtos e garantir que a população local mantenha proximidade com os serviços do banco.

Em Wenceslau Braz, esses serviços estarão disponíveis em dois pontos comerciais localizados na região central da cidade. O primeiro será na Casa das Tintas, situada na Rua Barão do Rio Branco, e o segundo no Ferreira Atacado, localizado na Rua Papa João XXIII. Ambos os espaços foram estruturados para atender os clientes de maneira rápida e eficiente, funcionando como representantes oficiais do Bradesco Expresso.

Entretanto, para demandas que exigem atendimento bancário mais especializado, os correntistas deverão se deslocar até a agência de Siqueira Campos, situada na Rua Marechal Deodoro, também no centro da cidade. Essa unidade continuará disponível para serviços que não possam ser resolvidos pela rede de correspondentes.

Além disso, o banco reforça que todos os serviços digitais permanecem em funcionamento normalmente por meio do aplicativo Bradesco. A plataforma oferece soluções práticas e seguras, permitindo a realização de transferências, pagamentos, consulta de saldo, investimentos e outras operações sem a necessidade de deslocamento.

Contudo, os clientes que necessitarem de algum serviço presencial do Banco têm até esta sexta-feira para conseguir atendimento na unidade de Wenceslau Braz, a partir desta data, os atendimentos serão realizados conforme explicado pelo Bando.