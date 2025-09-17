Prefeitos pedem mudança na gestão da Santa Casa de Jacarezinho após suspeita de irregularidades

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, voltou a ser assunto nesta semana. Desde abril deste ano, a instituição vem sendo alvo de duras críticas que apontam irregularidades relacionadas à administração dos recursos públicos. Nesta semana, o tema voltou à tona, após a divulgação de que os prefeitos da região solicitaram mudanças urgentes na atual gestão da instituição.

Tudo começou no dia 25 de abril, quando o presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e prefeito de Jaboti, Régis Willian Rodrigues Siqueira, juntamente com o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, estiveram no Ministério Público do Paraná (MPPR) para formalizar a entrega de documentos que comprovam a grave situação nos atendimentos prestados pela instituição.

A partir desta primeira movimentação, o caso foi tomando proporções cada vez maiores na região. Cerca de um mês após a entrega dos documentos no Ministério Público, no dia 26 de maio, a Câmara dos Vereadores da cidade protocolou um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias.

No dia 3 de junho, a Câmara deu início à CPI para investigar a gestão da Santa Casa, baseada nas possíveis irregularidades na administração da unidade hospitalar, especialmente no que se diz respeito ao uso de recursos públicos e à qualidade dos serviços prestados à população, tendo em vista que a Santa Casa é responsável por atender os 22 municípios do Norte Pioneiro, sendo uma entidade representativa na região.

Em 20 de junho, o ex-administrador da instituição foi o primeiro a prestar esclarecimento na CPI. Já no dia 30, outros dois representantes foram ouvidos, e os depoimentos foram colhidos em sessão pública, com acompanhamento da equipe técnica da Câmara e da assessoria jurídica. Na semana passada, o atual presidente, Karol Joseph Woytilla Soares Lima foi ouvido, assim como Alfredo Franco Ayub, além de médicos e outros representantes da instituição.

Contudo, nesta semana, o assunto veio à tona novamente, devido a um pedido dos prefeitos da região para que a gestão da Santa Casa passasse por mudanças. Em nota oficial, a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), sob responsabilidade de Régis Willian Siqueira Rodrigues, também prefeito de Jaboti, esclarece que não se trata de um pedido individual, mas sim de algo trabalhado entre todos os prefeitos da região.

“Tratam-se de ações conjuntas e articuladas de todos os prefeitos da região, amparadas no clamor diário da população que depende diretamente dos serviços da Santa Casa de Jacarezinho e vem sofrendo com o atendimento precário atualmente oferecido”, afirma a Associação.

Ainda na nota, a Amunorpi destacou que todos os prefeitos que integram a Associação recebem, constantemente, reclamações e denúncias do atendimento realizado na instituição. “Todos os prefeitos que integram esta Associação mantêm contato direto e constante com a população de seus municípios e têm recebido, de forma recorrente, denúncias, reclamações e relatos de sofrimento de pacientes e familiares em relação ao atendimento prestado pela referência”, afirmou.

De forma imponente, a Associação ainda afirmou que possui inúmeras provas documentais que comprovam estas denúncias e pedidos da população. “A AMUNORPI, inclusive, possui um vasto acervo de provas documentais e depoimentos de usuários do sistema de saúde que clamam por socorro e por melhorias urgentes na Santa Casa de Jacarezinho”, disse.