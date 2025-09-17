GIRO PARANÁ

Ranking de aprovação

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), lidera o ranking de aprovação entre gestores de capitais brasileiras avaliados pelo Paraná Pesquisas neste semestre. Com 80,5% de aprovação, Pimentel superou nomes de peso como Ricardo Nunes (SP), Eduardo Paes (RJ) e Bruno Reis (Salvador), consolidando-se como o mais bem avaliado do país.

Ranking de aprovação II

Marca expressiva coloca Curitiba em destaque no cenário político nacional e fortalece Eduardo Pimentel como liderança em ascensão dentro do PSD. À frente de São Paulo, Rio e Salvador, o prefeito curitibano aparece com desempenho acima da média, o que tende a ampliar seu protagonismo em discussões estaduais e nacionais.

Fórum das Cooperativas

O auditório da Unicampo, em Maringá, recebe no dia 18 de setembro o Fórum das Cooperativas do Ramo Trabalho, Produção de Bens e Serviços (TPBS). O encontro reunirá dirigentes e gestores para debater temas como reforma tributária, modelo operacional e desafios do setor. A programação inclui palestras de especialistas e levantamento das demandas das cooperativas. O ramo TPBS reúne 16 cooperativas no Paraná, que em 2024 faturaram R$ 360,6 milhões.

Comitiva

Uma comitiva de nove representantes das oito universidades públicas da Nova Zelândia iniciou nesta segunda-feira (15) visitas à rede estadual de ensino superior do Paraná. O roteiro passa pela Unicentro, UEPG, UENP, UEL, UEM e Unioeste, em sete cidades do Interior, com agendas que incluem projetos em biotecnologia, saúde, agronegócio e educação indígena.

Primavera dos Museus

Os museus do Paraná participam da 19ª Primavera dos Museus, entre 22 e 28 de setembro, com atividades especiais no Oscar Niemeyer, Paranaense e de Arte Contemporânea. A programação inclui visitas guiadas, oficinas, rodas de conversa e exposições. Com o tema “Museus e Mudanças Climáticas”, o evento reforça o papel dessas instituições como espaços de reflexão e diálogo. A entrada é gratuita em diversas atividades.

Tesouro

O Paraná recebeu em Brasília o prêmio da Secretaria do Tesouro Nacional por manter a nota máxima A+ na Capacidade de Pagamento (Capag). O reconhecimento, concedido no III Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, antecipa a confirmação oficial prevista para o fim do ano. Além do Paraná, apenas sete estados alcançaram o selo A+, reforçando a excelência da gestão fiscal paranaense.

Transparência administrativa

O Estado também conquistou o 1º lugar nacional em transparência administrativa, segundo estudo do LabGov/USP. O portal da transparência do Estado obteve 391 pontos, equivalentes a 95,83% da nota máxima, superando governos estaduais, municipais e até o federal. O destaque veio pela navegação intuitiva, qualidade e agilidade na disponibilização de dados públicos. Santa Catarina e Ceará aparecem em seguida no ranking.

Unidade móvel

O Governo do Paraná lançou a “Carreta Saúde da Mulher”, unidade móvel voltada a exames como mamografia, ultrassonografia, papanicolau e ultrassom de tireoide. Com investimento de R$ 10,8 milhões, atenderá cerca de 18 mil mulheres em 48 municípios até o final de 2025.

Paraná do povo

Menores taxas no IPVA, carga para pequenas empresas e cesta básica mais isenta. Pela primeira vez, o Paraná institui redução na alíquota do IPVA, diminui a carga tributária para micro e pequenas empresas, além de tornar a cesta básica com maior número de produtos isentos, em política focada em aliviar o custo de vida da população.

Estado de alerta

Secretaria estadual de Saúde do Paraná encerrou o estado de alerta para as síndromes respiratórias após 90 dias de medidas emergenciais. A estratégia de vacinação antecipada, abertura de leitos e aquisição de testes rápidos foi decisiva para reduzir casos e óbitos. Foram aplicadas mais de 3,6 milhões de doses contra a Influenza. O Estado agora concentra a imunização nos grupos prioritários.

Em expansão

Seguros Unimed faturou R$ 153,5 milhões no Paraná entre junho de 2024 e maio de 2025, crescimento de 6% em relação ao período anterior. Os maiores avanços vieram dos Ramos Elementares (+16%) e do Vida (+8%), que somaram R$ 125,5 milhões. A operadora já reúne mais de 1 milhão de clientes no Estado, com forte expansão em novos negócios e intercooperação com as Unimeds regionais.

Violência nas escolas

O MEC divulgou o Boletim “Dados Sobre Violências nas Escolas”, que reúne 27 indicadores, como violências no entorno escolar e intraescolares, a partir de fontes como Saeb, IBGE, Ministério da Justiça e Saúde. O documento serve de base para o fortalecimento de estratégias de prevenção nas escolas. Leia a matéria completa em: cidadaoalerta.org.br.