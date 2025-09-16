Homem dá facada nas costas do vizinho após discussão

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem ficou ferido e foi parar no hospital após levar uma facada nas costas. O crime aconteceu no domingo (14) no município de Andirá, no Norte Pioneiro, durante uma discussão entre dois vizinhos.

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia levado uma facada nas costas desferida por um vizinho. Diante do chamado, a equipe foi até a Rua Maria Aparecido Campos Chedid Simão para averiguar a situação.

No local, a mulher da vítima passou a relatar que estava conversando com seu marido quando o vizinho chegou e deu uma facada de seu companheiro que foi socorrido pelo cunhado e levado ao hospital para receber atendimento médico. Com isso, a equipe foi ao hospital e conversou com a vítima que confirmou os fatos. Já a equipe médica informou que o corte parecia ser superficial, mas que seriam realizados exames para descartar lesões mais graves.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências em busca do autor do crime, mas ele não foi encontrado.