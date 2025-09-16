14°C 26°C
Jaguariaíva, PR
Idoso e mais três ficam feridos em grave acidente no Norte Pioneiro

Colisão lateral entre carros na PR-431 deixou quatro feridos em Jacarezinho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
16/09/2025 às 09h08 Atualizada em 16/09/2025 às 13h31
Idoso e mais três ficam feridos em grave acidente no Norte Pioneiro
Acidente aconteceu no km51 da PR-431. Foto: PRE

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na noite desta segunda-feira (15), um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 20h10, envolvendo um VW/Gol e um Fiat/Uno, que colidiram lateralmente na PR-431.

De acordo com o relatório, os veículos seguiam em sentidos opostos na rodovia e, quando acessaram o km51, acabaram colidindo lateralmente. O trecho da rodovia é em reta e nível, o que aumenta a necessidade de atenção redobrada dos motoristas.

No VW/Gol, com placas de Jacarezinho, estavam o condutor, de 78 anos, e um passageiro, de 68 anos. Ambos sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos pelo SIATE e encaminhados ao Pronto-Socorro de Jacarezinho.

Já no Fiat/Uno, estavam a condutora, uma mulher de 42 anos, e um passageiro, um jovem de 23 anos, que também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Nenhum dos motoristas realizou o teste do etilômetro no momento da ocorrência. Segundo a PRE, todos os envolvidos receberam atendimento imediato das equipes de resgate e permanecem em observação médica.

O caso segue em apuração para identificar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

